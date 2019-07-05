В ЦИК предупредили об угрозе срыва подготовки выборов: стала известна причина

ЦИК не соглашается с решением апелляционного админсуда / УНИАН

Повторная жеребьевка партий на внеочередных выборах в Верховную Раду сделает невозможным печать бюллетеней и их доставку для проведения голосования в необходимые сроки, заявили в Центральной избирательной комиссии.

"ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременного печатания необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Читайте такжеВ ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую РадуОтмечается, что ЦИК не соглашается с решением Шестого апелляционного административного суда, которым комиссии вменено в обязанность провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

Напомним, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.