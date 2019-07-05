В партии Зеленского предупредили об угрозе срыва выборов в Раду

5 июля 2019, 07:25

В нашей стране могут решить перепечатать миллионы бюллетеней, сообщил глава партии Слуга народа.

Выборы 2019 — Проведение парламентских выборов в Украине находится под угрозой, сообщил Дмитрий Разумков
Проведение парламентских выборов в Украине находится под угрозой, сообщил Дмитрий Разумков / Reuters

Выборы в Верховную Раду 2019, запланированные на 21 июля, находятся под угрозой срыва из-за возможной перепечатки бюллетеней в связи с требованием к Центральной избирательной комиссии внести в состав участников избирательной гонки Рух новых сил бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили.

Ситуация является опасной, поскольку часть бюллетеней напечатана, их нужно перепечатать, на это в бюджете не предусмотрены деньги, и "это может привести к срыву выборов", рассказал глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, пишет ТСН.

По его слова, уже напечатаны более 5 млн бюллетеней, а времени и денег на их перепечатку до запланированных парламентских выборов нет.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов… Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована… Сегодня под угрозой выборы в Украине", — сказал лидер политсилы.Читайте такжеПартия Зеленского остается лидером парламентской гонки – опрос

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

Позже спикер Верховной Рады Андрей Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду, после чего в Ассемблее решили, что ее наблюдатели досрочно завершат свою работу в Украине.

Выборы в Верховную Раду 2019

20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

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Владимир Зеленский Слуга народа Михаил Саакашвили Рух новых сил выборы-2019 Дмитрий Разумков
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