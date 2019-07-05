В партии Зеленского предупредили об угрозе срыва выборов в Раду

Проведение парламентских выборов в Украине находится под угрозой, сообщил Дмитрий Разумков / Reuters

Выборы в Верховную Раду 2019, запланированные на 21 июля, находятся под угрозой срыва из-за возможной перепечатки бюллетеней в связи с требованием к Центральной избирательной комиссии внести в состав участников избирательной гонки Рух новых сил бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили.

Ситуация является опасной, поскольку часть бюллетеней напечатана, их нужно перепечатать, на это в бюджете не предусмотрены деньги, и "это может привести к срыву выборов", рассказал глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, пишет ТСН.

По его слова, уже напечатаны более 5 млн бюллетеней, а времени и денег на их перепечатку до запланированных парламентских выборов нет.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов… Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована… Сегодня под угрозой выборы в Украине", — сказал лидер политсилы.Читайте такжеПартия Зеленского остается лидером парламентской гонки – опрос

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

Позже спикер Верховной Рады Андрей Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду, после чего в Ассемблее решили, что ее наблюдатели досрочно завершат свою работу в Украине.