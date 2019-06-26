Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС

Россию вернули в ПАСЕ – без санкций, но с "призывами" / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Россию вернули в ПАСЕ – без санкций, но с "призывами"-требованиями.

26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации.

Своей поправкой представители делегации Украины и ряда других стран предлагали полномочия россиян в Ассамблее не подтверждать, уточняет ТАСС. То есть предлагалось добавить частицу "не" в ключевое предложение, что "ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации".

Однако поправку отклонили.

Таким образом, полномочия в ПАСЕ России были возвращены, причем без ограничений.

Как уточняет Европейская правда, документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны России и ее руководства, однако ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции.

Читайте такжеЧего ждать Украине после возвращения РФ в ПАСЕ и почему нельзя хлопать дверьюОтдельно вынесли лишь 5 требований:

безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

отпустить 24 украинских моряка, захваченных у Керченского пролива;

безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе малазийского боинга на Донбассе;

сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова;

приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто ранее нарушал права этих людей.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушениями в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе были отклонены.

Читайте такжеКак Украину в ПАСЕ разменяли за "бабло"Ранее сообщалось, что регламентный комитет ПАСЕ отложил возобновление полномочий российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что 26 июня российская делегация не вернется в ПАСЕ. Подтвердил слова Арьева и член украинской делегации Леонид Емец, указав на то, что комитет ПАСЕ признал, что есть достаточно оснований для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".