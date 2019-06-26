Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС

Поправку Украины отклонили.
Россию вернули в ПАСЕ – без санкций, но с "призывами"-требованиями.
26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации.
Своей поправкой представители делегации Украины и ряда других стран предлагали полномочия россиян в Ассамблее не подтверждать, уточняет ТАСС. То есть предлагалось добавить частицу "не" в ключевое предложение, что "ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации".
Однако поправку отклонили.
Таким образом, полномочия в ПАСЕ России были возвращены, причем без ограничений.
Как уточняет Европейская правда, документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны России и ее руководства, однако ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции.
Читайте такжеЧего ждать Украине после возвращения РФ в ПАСЕ и почему нельзя хлопать дверьюОтдельно вынесли лишь 5 требований:
- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;
- отпустить 24 украинских моряка, захваченных у Керченского пролива;
- безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе малазийского боинга на Донбассе;
- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова;
- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто ранее нарушал права этих людей.
Предложения Украины расширить этот список новыми нарушениями в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе были отклонены.
Читайте такжеКак Украину в ПАСЕ разменяли за "бабло"Ранее сообщалось, что регламентный комитет ПАСЕ отложил возобновление полномочий российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что 26 июня российская делегация не вернется в ПАСЕ. Подтвердил слова Арьева и член украинской делегации Леонид Емец, указав на то, что комитет ПАСЕ признал, что есть достаточно оснований для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.