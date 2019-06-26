Возобновление полномочий РФ в ПАСЕ отложили: названа причина

В ПАСЕ отложили предоставление полномочий российской делегации / Цензор.нет

Регламентный комитет ПАСЕ отложил возобновление полномочий российской делегации.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: есть ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)?", - отметил Арьев.

Он добавил, что 26 июня российская делегация не вернется в ПАСЕ. Подтвердил слова Арьева и член украинской делегации Леонид Емец, указав на то, что комитет ПАСЕ признал, что есть достаточно оснований для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию.

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"Основанием являются, среди прочих, то депутаты Госдумы России были выбраны, в том числе за счет украденных голосов с аннексированного Крыма. И поэтому вопрос: есть ли они полномочными депутатами с точки зрения международного права. ПС. Украинская делегация не показалась и не расслабилась. Мы работаем", - написал Емец.

Нардеп и член делегации Алексей Гончаренко рассказал, что попытки украинской стороны оставить санкции против делегатов из РФ, провалились.

"Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки, предусматривавшие санкции в отношении российской делегации. Страсбургский сговор продолжается. Последний бой будет сейчас в зале Ассамблеи", - отметил политик.

Напомним, в ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ проголосовали за возвращение РФ в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав. Отметим, что делегацию России изгнали в 2014 году за агрессию против Украины.

Ранее соцсети взорвались из-за голосования по РФ. Также появилась реакция властей Украины на голосование по РФ.