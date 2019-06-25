"Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ": соцсети взорвались из-за голосования по РФ

ПАСЕ вернула Россию в сессионный зал Ассамблеи

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о возвращении российской делегации в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.

Результаты голосования в ПАСЕ по России: за возвращение РФ проголосовали 118 парламентариев, против проголосовали Украина и Грузия в полном составе, а также большинство делегатов из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Инициаторами снятия ограничений с России в ПАСЕ стали Германия и Франция, волонтер Юрий Касьянов провел параллель с Мюнхенским сговором.

"ПАСЕ приветствует российскую делегацию. Мюнхен, 1938 год", - написал Касьянов.

Решение ПАСЕ о возвращении России Натали Козакова назвала Страсбургским сговором.

"Европа "сливает" Украину. В истории Европы была Мюнхенский сговор, сегодня происходит Страсбургский сговор", - отметила Казакова.

Известный своей агитацией за Петра Порошенко Павел Нусс прозвал Зеленского дилетантом и назвал решение ПАСЕ "первым серьезным внешнеполитическим провалом" президента, не преминув упомнить, что этого "нельзя было и представить во время президентства Петра Алексеевича".

"При президенте Порошенко Украинская делегация в ПАСЕ действовала при поддержке МИД и Президента Украины, поэтому достигла наложения санкций на Россию в ПАСЕ по аннексии Крыма и активно сопротивлялась попыткам ее возвращения", - считает Нусс.

Однако эксперт по СМИ и бывший заместитель министра по информационной политике Татьяна Попова указала на то, что, решение ПАСЕ о возвращении России можно было предотвратить и при президентстве Порошенко, но его команда, по сути, саботировала процесс.

"Правильно я понимаю, что министры иностранных дел на саммите Совета Европы проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ еще 17/05? Наш министр почему-то отказался посещать ту встречу. Интересно, в чем был "мудрый план" такой самоизоляции? Ну и напомню, что инаугурация новоизбранного президента состоялась только 20/05. А сегодня ночью то же самое решение было проголосовано уже в ПАСЕ. И что предлагают горячие головы, - демарш с выходом Украины из ПАСЕ? Как считаете, это логично?", - написала Попова.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал стих Александра Олеся 1931 года, подписав: "ПАСЕ и верность традициям слепоты с 1930-х".

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев также не сдержался от возмущения, пообещав, что будет бороться за то, чтобы санкции, введенные против членов делегации РФ, были в силе.

"118 за, 62 против. ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных. Позор", - написал Арьев.

Член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза и вовсе предложил приостановить работу Украины в Ассамблее.

"Доклад Петры де Суттер проголосован. 118 за, 62 против, 10 воздержались. Мы делали все возможное и невозможное. Но врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим. Но зная настрой Комитета Министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются. Поэтому мое мнение о том, что мне нечего делать в одном зале с нечистью у которой руки по локоть в украинской крови, остается неизменным", - написал Береза.

Певица, телеведущая, основательница Территории А, волонтер Анжелика Рудницкая считает, что делегацию РФ вернули в ПАСЕ не только 118 парламентариев, но и распри внутри страны.

"Россию вернули в ПАСЕ 118 голосов, наше вечное нытье и внутренние распри. Пока мы будем ныть и ждать волшебника, который решит наши проблемы, с нами никто не будет считаться. Спасибо всем, кто поддержал Украину. Как пишет Ирина Геращенко, у нашей делегации на сегодня есть еще фишечки. Держитесь! Мы с вами. А что там пишут УЗеленского?", - написала волонтер.

Напомним, в ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ проголосовали за возвращение РФ в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав. Отметим, что делегацию России изгнали в 2014 году за агрессию против Украины.