Россию вернули в ПАСЕ: в чем самая большая зрада и кто предал Украину, проголосовав "за"

25 июня 2019, 07:56

Механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отныне отменен.

Россию вернули в ПАСЕ: в чем самая большая зрада и кто предал Украину, проголосовав
Россию вернули в ПАСЕ: в чем самая большая зрада и кто предал Украину, проголосовав "за" / Открытые источники

Парламентская ассамблея Совета Европы разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.

При этом никаких условий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе о прекращении оккупации Крыма и регионов Донбасса, перед РФ не поставили.

Более того, механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отныне отменен.

То есть санкции против делегации РФ, введенные ранее, снимаются.

Возвращение России в ПАСЕ: кто голосовал "за"

"За" проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, а еще 10 воздержались.

В полном составе резолюцию поддержали делегации:

  • Австрии,
  • Азербайджана,
  • Франции,
  • Испании,
  • Италии,
  • Норвегии, Словакии,
  • Португалии,
  • Сербии,
  • Турции.

Частично поддержали:

  • Германия,
  • Швейцария,
  • Армения,
  • Молдова,
  • Чехия,
  • Нидерланды.

Против в полном составе проголосовали Украина и Грузия.

Читайте такжеГончаренко устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечаниеТакже против решения проголосовало большинство делегатов от Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Возвращение России в ПАСЕ: реакция Украины

Результаты голосования уже прокомментировала первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко.

Читайте также"Украине в ПАСЕ нечего делать": Киев болезненно отреагировал на вероятное возвращение РФ"А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", – отметила она в Facebook.

Напомним, 17 июня во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Президент Франции отметил, что нельзя вредить интересам граждан России.

А еще 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России: принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин в знак протеста отказался участвовать в заседании.

Также министр поставил Совету Европы ультиматум, заявив, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений если государства ЕС снимут санкционное давление с России.

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