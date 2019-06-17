Макрон на встрече с Зеленским заявил, что нельзя вредить интересам граждан России

Макрон заявил, что выход РФ из Совета Европы навредит россиянам / скриншот

17 июня, в понедельник, в Париже, во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы.

Президент Франции подчеркнул, что его страна поддерживает линию, что санкции против РФ необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия.

"Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски к российскому государству", - сказал Макрон.

Читайте такжеНедоразумение в Париже: Зеленский заверил Макрона, что не готов к диалогу с сепаратистамиПрезидент Франции подчеркнул, что если Россия будет исключена из состава Совета Европы, то все это может стать невозможным.

"Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить, прежде всего, интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", - резюмировал Макрон.

EN DIRECT | Conférence de presse avec Volodymyr Zelensky, Président d’Ukraine. https://t.co/FssD9vYVV6 — Élysée (@Elysee) 17 июня 2019 г.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

Также ранее сообщалось, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский явился с официальным визитом во французскую столицу Париж, куда глава Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в начале лета.

Кроме того, 17 июня, в понедельник, во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон. В ходе встречи 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой леди.