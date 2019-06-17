Встреча в Париже: 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой леди

17 июня, в понедельник, во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон.

Отметим, первые леди побеседовали в Елисейском дворце.

Стало известно, что 66-летняя жена французского президента Брижит Макрон рассказала супруге Владимира Зеленского о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.

"Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками", - сказано в сообщении пресс-службы Владимира Зеленского.

В свою очередь, первая леди Украины рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Также Елена Зеленская пригласила Брижит Макрона посетить нашу страну.

Напомним, ранее сообщалось, первая леди Украины Елена Зеленская с кумирами подростков посетила лагерь Артек.