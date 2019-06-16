Зеленская с кумирами подростков посетила лагерь Артек: яркие фото и видео

Первая леди Украины Елена Зеленская в честь 94-й годовщины основания легендарного лагеря Артек посетила это популярное оздоровительное детское учреждение.

"Много лет назад, в 1994, я провела в Артеке незабываемые моменты своей юности. И вот сегодня ему исполняется 94 года, и я снова здесь. Была чрезвычайно рада провести этот день в Пуще-Водице под Киевом вместе с легендарным украинским спортсменом, президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой", - написала Зеленская в Instagram.

Лагерь вместе с первой леди страны посетили известные актеры, главные герои сериала "Школа" Александр Петренко и Ирина Кудашова.

Зеленская выступила перед артековцами, а затем в непринужденной обстановке общалась с ними и делала совместные фото.

Затем супруга президента опубликовала в своем блоге видеоотчет, который сделали дети после ее визита в лагерь.

"Замечательный сюрприз от юных артековцев - видеоотчет о сегодняшнем дне в Артеке в Пуще-Водице. Спасибо, друзья, за этот подарок и совместно проведенное время", - подписала она видео в соцсети.

Как известно, после оккупации Крыма 22 июня 2016 года международный детский центр Артек возобновил свою работу на базе санаторно-курортного комплекса в Пуще-Водице.

Напомним, ранее жена президента Украины Владимира Зеленского поделилась с подписчиками своего блога эмоциями о первом зарубежном официальном визите в Брюссель.