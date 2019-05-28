Владимир Зеленский с женой украсили обложку модного глянца

Владимир Зеленский и Елена Зеленская украсили обложку журнала Viva! / viva.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, ныне – первая леди, Елена Зеленская появились на обложке глянца Viva!.

Супружеская пара стала героями майского номера издания, фото для обложки были сделаны на инаугурации новоизбранного главы государства.

"Елена для Владимира стала любовью с первого взгляда, а вот девушка не сразу поняла, что он "тот единственный". Но Зеленский не отступал... Сегодня в продажу выходит новый выпуск лучшего журнала страны об известных людях. На обложке – пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами. Елена и Владимир Зеленские в журнале Viva! Не пропустите", - сказано в описании фото в Instagram журнала.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская украсили обложку журнала / instagram.com/viva_ukraine_magazine

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