Елена Зеленская: что нужно знать о самой молодой первой леди Украины

Главред собрал интересные факты о жене нового президента страны.
Кандидат в президенты, победитель первого тура выборов в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский, по данным ЦИК, остается лидером второго тура выборов – он оставил далеко позади своего конкурента — Петра Порошенко. Зеленский по состоянию на 10 утра 22 апреля набрал 73% голосов, получив лучший результат в истории независимой Украины.
В ожидании подсчета голосов, Главред предлагает узнать необычные и интересные факты о супруге Зеленского – Елене, которой предстоит стать первой леди Украины.
1. Елена Зеленская станет самой молодой первой леди Украины, а Владимир Зеленский - самым молодым президентом страны. Супруги – ровесники, им обоим 41 год.
2. Девичья фамилия Елены – Кияшко, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим супругом Елена училась в одной школе, но в параллельных классах.
3. Познакомились Елена и Владимир, когда девушка была уже студенткой университета, он долго добивался ее расположения, фактически увел от ее тогдашнего парня. В свою очередь, Елене пришлось ждать предложения руки и сердца целых 8 лет.
4. Поженились Елена и Владимир в 2003 году, спустя два года после женитьбы стали родителями – у них родилась дочь Александра, а 21 января 2013 Елена подарила мужу сына, которого назвали Кириллом.
5. Елена училась на архитектора, но не работала ни дня по специальности – она помогала мужу придумывать миниатюры для КВН, затем являлась автором cтудии Квартал 95.
6. Зеленская – крайне не публичная личность. До начала избирательной кампании, Елена появлялась лишь на редких фото мужа в Instagram и на видео из зала Квартала и Лиги Смеха. И сам Владимир бережно оберегал ее от внимания СМИ.
7. Крестная мама Елены – артистка студии Квартал 95 Елена Кравец. Дело в том, что Зеленская не была крещеной. А для того, чтобы покрестить детей, родители тоже должны быть крещеными. Поэтому, когда пришло время крестить дочь, Елена попросила свою подругу стать ее крестной.
8. Судя по электронной декларации Зеленского, Елена владеет двумя квартирами, автомобилем Mercedes-Benz Матис и дорогими украшениями – люксовыми часами Piaget, Bovet, Breguet и бриллиантовым украшением от Graff.
9. Зеленская признавалась, что изначально агрессивно отреагировала на новость о выдвижении мужа на пост президента Украины. Вскоре она и вовсе приняла решение поддержать мужа, все чаще появляясь в его предвыборном штабе и на публике.
"Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект - даже не проект, другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками - не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали меня от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", - говорила она в эфире телеканала ICTV.
10. По признанию Елены, она пока не знает, чем будет заниматься в роли первой леди государства, но хотела бы быть подальше от политики. Также она заметила, что будет готова редактировать президентские речи мужа.
"Честно, я бы хотела отсутствовать (на посту первой леди – ред.). Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", - отметила она.
Ранее Елена Зеленская призналась, что не против поговорить с супругой Порошенко.