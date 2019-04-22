Елена Зеленская: что нужно знать о самой молодой первой леди Украины

22 апреля 2019, 11:49

Главред собрал интересные факты о жене нового президента страны.

Елена Зеленская
Елена Зеленская - самая молодая первая леди Украины / Фото: Апостроф

Кандидат в президенты, победитель первого тура выборов в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский, по данным ЦИК, остается лидером второго тура выборов – он оставил далеко позади своего конкурента — Петра Порошенко. Зеленский по состоянию на 10 утра 22 апреля набрал 73% голосов, получив лучший результат в истории независимой Украины.

В ожидании подсчета голосов, Главред предлагает узнать необычные и интересные факты о супруге Зеленского – Елене, которой предстоит стать первой леди Украины.

1. Елена Зеленская станет самой молодой первой леди Украины, а Владимир Зеленский  - самым молодым президентом страны. Супруги – ровесники, им обоим 41 год.

2. Девичья фамилия Елены – Кияшко, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим супругом Елена училась в одной школе, но в параллельных классах.

3. Познакомились Елена и Владимир, когда девушка была уже студенткой университета, он долго добивался ее расположения, фактически увел от ее тогдашнего парня. В свою очередь, Елене пришлось ждать предложения руки и сердца целых 8 лет.

4. Поженились Елена и Владимир в 2003 году, спустя два года после женитьбы стали родителями – у них родилась дочь Александра, а 21 января 2013 Елена подарила мужу сына, которого назвали Кириллом. 

Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский

5. Елена училась на архитектора, но не работала ни дня по специальности – она помогала мужу придумывать миниатюры для КВН, затем являлась автором cтудии Квартал 95.

6. Зеленская – крайне не публичная личность. До начала избирательной кампании, Елена появлялась лишь на редких фото мужа в Instagram и на видео из зала Квартала и Лиги Смеха. И сам Владимир бережно оберегал ее от внимания СМИ.

7. Крестная мама Елены – артистка студии Квартал 95 Елена Кравец. Дело в том, что Зеленская не была крещеной. А для того, чтобы покрестить детей, родители тоже должны быть крещеными. Поэтому, когда пришло время крестить дочь, Елена попросила свою подругу стать ее крестной.

Елена Зеленская
Елена Зеленская с мужем и дочкой Александрой / gazeta.ua

8. Судя по электронной декларации Зеленского, Елена владеет двумя квартирами, автомобилем Mercedes-Benz Матис и дорогими украшениями – люксовыми часами Piaget, Bovet, Breguet и бриллиантовым украшением от Graff.

9. Зеленская признавалась, что изначально агрессивно отреагировала на новость о выдвижении мужа на пост президента Украины.  Вскоре она и вовсе приняла решение поддержать мужа, все чаще появляясь в его предвыборном штабе и на публике.

"Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект - даже не проект, другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками -  не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали меня от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", - говорила она в эфире телеканала ICTV.

10. По признанию Елены, она пока не знает, чем будет заниматься в роли первой леди государства, но хотела бы быть подальше от политики. Также она заметила, что будет готова редактировать президентские речи мужа.

"Честно, я бы хотела отсутствовать (на посту первой леди – ред.). Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", - отметила она.

Ранее Елена Зеленская призналась, что не против поговорить с супругой Порошенко.

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