Инаугурация Зеленского: самые яркие цитаты и полный текст речи

Собраны самые яркие цитаты из выступления Владимира Зеленского после инаугурации / Reuters

Победитель выборов в Украине 2019 Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной Раде сделал ряд ярких заявлений. Вишенкой на торте стало заявление о роспуске Верховной Рады.

Новый украинский лидер также высказался о коллективной ответственности за ситуацию в стране, достижении мира на Донбассе, попросил не вешать его портреты в кабинетах, призвал членов Кабмина, которые не могут ничего сделать, уйти в отставку и дал необычное обещание украинцам.

Самые яркие заявления Владимира Зеленского:

"Каждый из нас президент";

"Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир, не теряя наши территории никогда";

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, поскольку президент — не икона, а не идол, президент — это не портрет";

"И я не понимаю, честно говоря,… наше правительство, которое только разводит руками и говорит: Мы ничего не можем сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах! Сделайте это. Я думаю, люди это оценят";

"Я распускаю Верховную Раду VIII созыва".

Полный текст Владимира Зеленского после инаугурации:

"Следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо. Дорогие украинцы, после победы на выборах мой 6-летний сын сказал: "Пап, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент, выходит, что я тоже президент?" И тогда это прозвучало, как шутка детская, но потом я понял, что на самом деле это истина, поскольку каждый из нас президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа, и это, это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. И только что не только я принимал присягу, каждый из нас, каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине.

Представьте себе громкие заголовки: "Президент не платит налоги", "Президент навеселе промчался на красный свет", "Президент потихоньку ворует, поскольку все так делают". Вы согласны, что это — позор, вот поэтому, вот, что я имею ввиду, когда говорю, что каждый из нас президент. C сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям.

Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу, но Европа не где-то там, Европа — она вот здесь (Зеленский приложил палец к виску — Ред.). И когда Европ будет вод здесь (Зеленский снова приложил палец к виску — Ред.), вона будет вот здесь (президент указал рукой на пространство вокруг себя — Ред.), она будет в Украине.

И это наша общая мечта, но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас, и каждый из нас переселенец — те, кто потерял собственный дом, и те, кто открыл двери собственного дома, разделив эту боль. И каждый из нас заробитчинын — да, те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине, те, кто в борьбе с бедностью вынуждены защищать собственную честь, но мы все это поборем, поскольку каждый из нас украинец.

Мы все украинцы, не существует больших и меньших, правильных или неправильных, все украинцы — от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, в Донецке, в Днепре и в Одессе — мы все украинцы. И мы должны быть едины, поскольку только тогда мы сильные.

И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире: нас 65 миллионов, да не удивляйтесь, нас 65 миллионов, тех кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и в Азии, в Южной и в Северной Америке, в Австралии и в Африке — я обращаюсь ко всем украинцам на планете — вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную, успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениры из заграницы не нужны, привезите, пожалуйста, нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху.

Скептики скажут — это фантастика, это невозможно. А, возможно, — это и есть наша национальная идея: объединившись, сделать невозможное, вопреки всему. Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны и сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами — в обороне родной земли, японцами — в технологиях, швейцарцами — в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на любые разногласия.

И наша самая первая задача — прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить — для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир, не теряя наши территории никогда.

История — несправедливая вещь. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов — это возвращение утраченных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, поскольку невозможно потерять то, что и так наше. И Крым, и Донбасс — это наша украинская земля. Где мы потеряли самое главное, это — люди. И сегодня мы Должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли.

За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами… они не чужие, они наши, они украинцы... да, мы все украинцы, где бы мы не жили, поскольку украинец — это не в паспорте, украинец — это вот здесь, в сердце. И я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину — наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих. Я сейчас хочу обратиться к ним. Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизнь за страну каждый день.

Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение — это достойное, а главное, — стабильное финансовое обеспечение, ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей. Нужно не говорить о стандартах НАТО, а делать эти стандарты.

Безусловно, кроме войны, есть еще много бед, которые делают украинский несчастливыми: это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении.

Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом (Рональд Рейган — Ред.): "Правительство не решает наших проблем. Правительство и является нашей проблемой…".

И я не понимаю, честно говоря,… наше правительство, которое только разводит руками и говорит: Мы ничего не можем сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах! Сделайте это. Я думаю, люди это оценят. Какие-то выборочные аплодисменты, я говорю от народа…

И мое избрание доказывает — граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей, возможностей откатов, потоков, дерибана. Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу. И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, поскольку президент — не икона, а не идол, президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза.

Вы знаете, я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому, уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник (20 мая — Ред.), в рабочий день, я вижу в этом плюс — это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать. А поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон о криминальной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки.

А также я прошу вас уволить с постов главу Службы безопасности Украины (Василий Грицак — Ред.), генерального прокурора Украины (Юрий Луценко — Ред.), министра обороны Украины (Степан Полторак — Ред.) и это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. У вас на это будет два месяца, сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие балы на досрочные парламентские выборы.

Я распускаю Верховную Раду VIII созыва. Слава Украине!...

И напоследок, очень коротко. Дорогой народ, на протяжении своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались, это я так чувствовал сердцем, это была не только моя работа, правда, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо".