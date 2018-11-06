Юрий Луценко

6 ноября 2018, 14:12

Украинский политик, экс-дважды глава МВД, Генпрокурор Украины

Юрий Луценко / УНИАН

Место рождения, семья, образование. Юрий Луценко родился в 1964 году в городе Ровно в семье функционера КПСС Виталия Луценко (впоследствии – первого секретаря Ровенского обкома). Высшее образование получил, окончив в 1989-м Львовский политехнический институт по специальности "инженер электронной техники". С 1984 по 1986 прерывал учебу ради службы в рядах Советской армии.

Трудовая, чиновничья и политическая карьера. С 1989-го по 1996-й Луценко работал инженером-технологом, мастером участка, начальник технического бюро цеха на заводе имени 60-летия Октября, главным конструктором завода "Газотрон" в городе Ровно, заместителем председателя Ровенского облсовета, председателем комитета экономики Ровенской облгосадминистрации.

В 1997-1998 годах Луценко трудился заместителем главы Министерства по делам науки и технологий. С сентября 199го по апрель 1999-го – помощником украинского премьера Валерия Пустовойтенко.

Затем Луценко до 2002-го работает помощником-консультантом народного депутата, лидера "Социалистической партии Украины" Александра Мороза в секретариате Рады. Далее Луценко избирается нардепом от Соцпартии в парламенте IV созыва.

С конца 90-х и вплоть до Оранжевой революции Луценко постоянно выступал против политики, проводимой президентом Леонидом Кучмой. В 2001-м был одним из "застрельщиков" акций протеста "Украина без Кучмы".

Осенью 2004-го Луценко стал одним из организаторов и руководителей акций гражданского неповиновения в Киеве, часто выступал перед протестующими на Майдане Независимости. После победы Оранжевой революции 4 февраля 2005-го стал министром внутренних дел − первым в истории Украины гражданским чиновником на таком посту. Луценко был главой МВД в трех Кабминах − Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Его уволили с поста 1 декабря 2006-го.

Затем Луценко объявил о создании оппозиционного общественного движения "Народная самооборона". На внеочередных выборах 2007-го стал первым номером избирательного списка "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС).

18 декабря того же года, сразу после создания коалиции между БЮТ и НУНС, был вторично назначен главой МВД. Луценко проработал на посту до 28 января 2010-го − до второго тура президентских выборов, в которых победил Виктор Янукович. Окончательно уволен после назначения нового руководства МВД в марте 2010-го.

В июне 2014-го Луценко стал внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Позднее возглавил президентскую политсилу - "Блок Петра Порошенко". После внеочередных парламентских выборов возглавил фракцию БПП в Раде.

12 мая 2014-го депутаты утвердили Луценко на посту Генерального прокурора Украины (предварительно утвердив изменения законодательства и разрешив работу на этом посту человека без юридического образования). 

Уголовное дело и судебное заключение. 9 ноября 2010-года украинская Генпрокуратура открыла против Луценко уголовное дело и взяла с него подписку о невыезде. Его обвиняли в том, что он в бытность министром МВД завладел государственным имуществом в особо крупных размерах через злоупотребление служебным положением и по предварительному сговору с группой лиц.

27 февраля 2012-го Печерский райсуд Киева приговорил Луценко к четырем годам тюрьмы с конфискацией имущества. 7 апреля 2013-го тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 197/2013 "О помиловании осужденных", в число которых входил и Луценко. В марте 2014-го, уже после Революции Достоинства, тот же Печерский райсуд отменил приговор против Луценко, реабилитировав его как "политического заключенного".

Семья. Жена - Ирина (народный депутат Украины, фракция "БПП". Брат — Сергей Луценко. Сыновья - Александр и Виталий.

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Петр Порошенко генпрокурор Виктор Янукович Юлия Тимошенко Юрий Луценко глава МВД Леонид Кучма
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