Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Ореховый Спас в 2025 году будем отмечать по новому: точная дата

Сергей Кущ
22 июля 2025, 23:41
24
С 1 сентября 2023 года, дата Орехового Спаса перенесена.
Когда Ореховый Спас в Украине
Когда Ореховый Спас в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Ореховый Спас 2025 дата
  • Что нельзя делать в этот день

В Украине традиционно празднуют три Спаса, и Ореховый Спас — последний из них. С переходом на новый литургический (юлианский) календарь, который ввели ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября 2023 года, дата Орехового Спаса перенесена на 16 августа — на 13 дней раньше привычного срока.

Что изменилось: новая дата Орехового Спаса

Ранее праздник приходился на 29 августа. Однако после реформы церковного календаря большинство религиозных праздников, включая Третий Спас, были перенесены на более ранние даты. Теперь Ореховый Спас в Украине будут отмечать 16 августа ежегодно.

видео дня

Что символизирует Ореховый Спас

Ореховый Спас, также известный как Третий Спас, Хлебный Спас и Полотняный Спас, связан с церковным праздником Перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Этот день имеет глубокие духовные и народные корни:

  • Ореховый Спас — потому что к этому времени начинают собирать орехи, которые символизируют плодородие.
  • Хлебный Спас — так как именно из зерна нового урожая пекут первый праздничный хлеб и несут его освятить в храм.
  • Полотняный Спас — в старину в этот день проводили ярмарки, где продавали ткани и полотна. Считалось плохой приметой уйти домой без покупки.

Также с Орехового Спаса начиналась активная подготовка к осени и зиме — и в хозяйстве, и в духовном плане.

Что нельзя делать в этот день

Хотя пищевые ограничения снимаются (ведь завершается Успенский пост), существуют традиционные запреты, соблюдение которых связано с уважением к празднику:

  • нельзя лениться и бездельничать — день должен быть продуктивным;
  • не стоит сплетничать, ругаться или злословить;
  • не рекомендуется ходить в лес — считалось, что можно встретить нечистую силу;
  • нельзя отказывать в помощи тем, кто её просит.

Народные приметы на Ореховый Спас

Украинцы с древних времён связывали Ореховый Спас с приметами урожая и погоды:

  • если в этот день много орехов — в следующем году будет богатый урожай хлеба;
  • "Солнце пошло на осень" — день укорачивается, приближается похолодание;
  • считалось, что если испечь хлеб в этот день — в доме всегда будет достаток.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ореховый спас интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированная атака "шахедов" на Сумы: в городе прогремел ряд взрывов

Массированная атака "шахедов" на Сумы: в городе прогремел ряд взрывов

00:31Война
Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

23:39Украина
Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

22:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

Последние новости

00:46

В Украине существенно увеличилась цена на популярный вид мяса: какая она сейчас

00:31

Массированная атака "шахедов" на Сумы: в городе прогремел ряд взрывов

00:16

Превыше всего: 4 знака зодиака, для которых семья — на первом месте

22 июля, вторник
23:41

Ореховый Спас в 2025 году будем отмечать по новому: точная дата

23:39

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
23:19

Не имеет паспорта Украины: Олег Винник сделал громкое признание

23:10

Почему РФ вдруг изменила тактику на фронте: в ВСУ назвали причины и риски

22:48

Старый путинист Расторгуев появился на публике за долгие годыВидео

22:25

Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуютВидео

Реклама
22:23

Звезда "Поймать Кайдаша" оказался под капельницами

22:20

"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

22:13

Можно ли ламинировать документы в Украине: юрист удивила ответомВидео

22:06

Блестящая мойка без усилий: домохозяйка раскрыла простое средство за копейки

21:38

Что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель

21:31

"Повяли помидоры": психолог назвал 2 главные причины, почему любовь угасает

21:22

Сердце из чистого золота: какие 4 знака зодиака являются самыми добрыми

21:19

Украина может воплотить в жизнь самый страшный кошмар Путина: чего боится глава КремляВидео

21:14

В возрасте 76 лет умер Оззи ОсборнВидео

20:58

Нравятся ли собакам объятия: кинолог дала неожиданный для хозяев ответ

20:49

Почему ультиматум Трампа изменил отношение Европы к Украине: эксперт раскрыл причину

Реклама
20:16

Россия использует новую хитрость, чтобы запугать Украину: что придумал Кремль

20:09

Влажным или сухим: ветеринарка объяснила, каким кормом лучше кормить кота

20:04

От слов к делу: Германия уже может передать два Patriot Украине, но есть условие

19:57

Почти подросток: в сети появилось новое фото старшего сына Кейт и Уильяма

19:48

Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, повалило кран и деревьяВидео

19:28

Как на самом деле был построен Стоунхендж: археологи раскрыли извечную тайну

19:16

За кулисами легенды: что скрывает настоящая история Олексы ДовбушаВидео

19:10

Трампу не оставят выхода: почему Путин сам провоцирует США помогать Украинемнение

19:05

"Если зовет баба Аня с собой": священник сказал, что делать, когда снится покойникВидео

18:57

Мощный шторм накроет страну: где будут лить грозовые дожди, град и шквалы

18:47

Любимая классика дорожает: цены на базовые продукты украинцев рванули вверх

18:43

ТОП-4 даты рождения, притягивающие удачу: нумерологи раскрыли формулу везения

18:17

НАБУ сотрудничает с фсб, а антикоррупционеры молчат – политический эксперт

18:07

РФ пытается оставить украинцев без тепла: атакованы важные объекты

17:38

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

17:33

Цены на бензин в Украине не перестают удивлять: где заправиться дешевле всего

17:28

Как сохранить любовь на годы: психолог назвал три простые ежедневные привычки

17:27

Состояние Брюса Уиллиса ухудшилось: что происходит с неизлечимо больным актером

17:25

НАБУ проело 10 миллиардов и провалило антикоррупционную миссию – эксперт

17:05

У России есть два слабых места: что указывает на скорое падение режима ПутинаВидео

Реклама
17:04

4 строгих запрета: что нельзя делать 23 июля, чтобы не притянуть беды

17:02

Станет сюрпризом для врага: СМИ заинтриговали заявлением об наступлении Украины

16:31

У престарелого путиниста Петросяна новое несчастье: что случилось

16:29

В Украине готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю, но есть одно условие

16:28

Как поливать орхидею, чтобы цвела все лето: простой секрет из вашей кухни

16:27

Стоимость одной валюты резко упала: новый курс доллара и евро в Украине

16:21

Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

16:19

Как проверить свежесть яйца за 5 секунд: самый быстрый и простой способВидео

16:18

Застрелилась: у принца Уильяма и Гарри случилась большая потеря

16:16

Семейный отдых обернулся бедой: звезда сериала "Декстер" утонул во время отпуска

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять