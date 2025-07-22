Ореховый Спас в 2025 году будем отмечать по новому: точная дата

Вы узнаете:
- Ореховый Спас 2025 дата
- Что нельзя делать в этот день
В Украине традиционно празднуют три Спаса, и Ореховый Спас — последний из них. С переходом на новый литургический (юлианский) календарь, который ввели ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября 2023 года, дата Орехового Спаса перенесена на 16 августа — на 13 дней раньше привычного срока.
Что изменилось: новая дата Орехового Спаса
Ранее праздник приходился на 29 августа. Однако после реформы церковного календаря большинство религиозных праздников, включая Третий Спас, были перенесены на более ранние даты. Теперь Ореховый Спас в Украине будут отмечать 16 августа ежегодно.
Что символизирует Ореховый Спас
Ореховый Спас, также известный как Третий Спас, Хлебный Спас и Полотняный Спас, связан с церковным праздником Перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Этот день имеет глубокие духовные и народные корни:
- Ореховый Спас — потому что к этому времени начинают собирать орехи, которые символизируют плодородие.
- Хлебный Спас — так как именно из зерна нового урожая пекут первый праздничный хлеб и несут его освятить в храм.
- Полотняный Спас — в старину в этот день проводили ярмарки, где продавали ткани и полотна. Считалось плохой приметой уйти домой без покупки.
Также с Орехового Спаса начиналась активная подготовка к осени и зиме — и в хозяйстве, и в духовном плане.
Что нельзя делать в этот день
Хотя пищевые ограничения снимаются (ведь завершается Успенский пост), существуют традиционные запреты, соблюдение которых связано с уважением к празднику:
- нельзя лениться и бездельничать — день должен быть продуктивным;
- не стоит сплетничать, ругаться или злословить;
- не рекомендуется ходить в лес — считалось, что можно встретить нечистую силу;
- нельзя отказывать в помощи тем, кто её просит.
Народные приметы на Ореховый Спас
Украинцы с древних времён связывали Ореховый Спас с приметами урожая и погоды:
- если в этот день много орехов — в следующем году будет богатый урожай хлеба;
- "Солнце пошло на осень" — день укорачивается, приближается похолодание;
- считалось, что если испечь хлеб в этот день — в доме всегда будет достаток.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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