"Повяли помидоры": психолог назвал 2 главные причины, почему любовь угасает

Отношения требуют добровольных и осознанных усилий от обоих партнеров, а не обмена услугами.

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Признаки эмоционального выгорания в отношениях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие признаки эмоционального выгорания в паре

Почему "спасибо" в паре важнее больших жертв

Именно эмоциональное выгорание может стать серьезной угрозой для отношений, и возникает оно не из-за одного большого конфликта, а из-за постоянного чувства жертвы. Американский психолог Марк Треверс поделился мыслями о том, почему пары часто сталкиваются с эмоциональным истощением.

"Быть в отношениях - значит естественным образом сместить фокус с себя на совместную жизнь с другим человеком. Вы жертвуете временем на себя ради заботы о партнёре, иногда даже отказываетесь от личных возможностей ради отношений. Ваш партнер, вероятно, тоже чем-то жертвовал, но дело не в подсчете. Отношения не должны быть "обменом услуг". Оба партнера должны добровольно и осознанно прилагать усилия, чтобы их союз продолжался", - отметил он в своей статье для Forbes. видео дня

Треверс ссылается на исследование в Journal of Social and Personal Relationships, которое показывает: ощущение, что вы слишком много отдаёте в отношениях, без взаимного отклика, напрямую связано с психологическим давлением и внутренним истощением.

Две основные причины эмоционального выгорания в отношениях:

Нарушение эмоционального равновесия. Счастливые отношения - это не только любовь, но и способность видеть и учитывать интересы другого. Иногда нужно промолчать, не спорить, не настаивать на своем. Это об эмпатии и зрелости. Когда партнёры думают не только о себе, формируется взаимопонимание. Но если в отношениях отсутствует чувство справедливости, один человек начинает видеть свои усилия как изнурительные жертвы. Это путь к выгоранию, особенно если ценности и приоритеты партнеров не совпадают.

Счастливые отношения - это не только любовь, но и способность видеть и учитывать интересы другого. Иногда нужно промолчать, не спорить, не настаивать на своем. Это об эмпатии и зрелости. Когда партнёры думают не только о себе, формируется взаимопонимание. Но если в отношениях отсутствует чувство справедливости, один человек начинает видеть свои усилия как изнурительные жертвы. Это путь к выгоранию, особенно если ценности и приоритеты партнеров не совпадают. Нехватка признания и благодарности. Каждый из нас нуждается в том, чтобы его замечали и благодарили, даже за мелочи. Это не о гордости, а об элементарной человеческой потребности быть ценным. Вы могли отказаться от продвижения на работе или просто приготовить завтрак, но без "спасибо" все это обесценивается. Исследование 2022 года Psychological Science доказывает: чувство благодарности уменьшает эмоциональный дисбаланс в паре, даже если вклад в отношения разный. Признание не заменяет равноправие, но делает жертвы легче.

Когда оба в паре готовы заботиться, отдавать и благодарно принимать, исчезает усталость. А вот когда один все тянет на себе без эмоциональной поддержки, появляется выгорание, которое незаметно разрушает даже самую крепкую связь.

Также психолог назвал три простые ежедневные привычки, как сохранить любовь на годы.

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Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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