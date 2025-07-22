Влажным или сухим: ветеринарка объяснила, каким кормом лучше кормить кота

Коты часто становятся привередливыми к еде, и выбор корма зависит от их индивидуальных особенностей.

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Как правильно кормить кота / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что делать, когда любимец отказывается есть

Как выбрать правильный тип корма для любимца

Многие владельцы котов сталкиваются с одним и тем же вызовом, как накормить пушистого гурмана. Вчера он еще обожал любимый корм, а сегодня крутит носом и отворачивается от миски. Ветеринарка Кэти Микс рассказывает PetMD, что любимцы становятся привередливыми не случайно, и нередко хозяева вынуждены искать новые варианты, чтобы угодить четвероногому другу, отмечает Главред.

Одна из главных дилемм, что лучше: сухой или влажный корм? Оба варианта имеют свои преимущества, но выбор должен зависеть от потребностей и образа жизни вашего кота.

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Ветеринарка объясняет, что главная разница между типами кормов - это уровень влаги:

Сухой корм содержит только 10% влаги, а остальные концентрированные питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины.

Влажный (консервированный) примерно 70% воды, поэтому легче переваривается и лучше увлажняет организм.

​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред ​

Также сухой корм обычно содержит больше углеводов, тогда как уровень белка и жиров варьируется в зависимости от бренда.

Но даже самый качественный корм может быть отвергнут вашим котом, потому что иногда это просто вопрос "настроения". Поэтому иногда нет выбора, кроме как подстроиться под пищевые прихоти своего питомца.

Также ранее рассказывалось, почему кот отказывается от еды и корма.

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