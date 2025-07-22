Как поливать орхидею, чтобы цвела все лето: простой секрет из вашей кухни

Для пышного цветения летом орхидеям необходимы питательные вещества, которые укрепляют корни и повышают устойчивость к высоким температурам.

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Идеальная подкормка для цветов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким образом подкормить орхидею без химии

Почему поможет рисовая или картофельная вода

В жаркое время года комнатные цветы часто страдают от перегрева и потери влаги, что негативно влияет на их цветение. Особенно это касается нежных орхидей. Чтобы ваше растение радовало роскошными цветами все лето, его нужно правильно подкармливать, пишет Главред со ссылкой на Express.

Питательные вещества способствуют развитию крепких корней, которые лучше поглощают воду и помогают орхидее выдерживать высокие температуры.

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Но тратить деньги на специальные удобрения и химию необязательно. Эксперты советуют простую, но очень эффективную натуральную подкормку - это вода, оставшаяся после варки картофеля или риса.

"Рисовая вода богата витамином В, а картофельная содержит кальций и калий", - рассказала эксперт Эль Энн.

Приготовить такой раствор очень просто: достаточно не выливать воду после варки картофеля или риса, но помните: она не должна содержать соли или специй, ведь это может повредить растение. Остывшую воду нужно процедить и разбавить в соотношении 1:4 с чистой водой из-под крана.

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Этой смесью следует поливать землю у основания растения, избегая попадания жидкости на листья или цветы. Повторяйте подкормку раз в две недели и орхидея будет цвести все лето.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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