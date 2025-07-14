Успеть до осени: ТОП-8 овощей, которые не поздно сеять в середине лета

Коротко:
- Середина лета является удачным временем для высадки некоторых культур
- Выбирайте овощи, которые быстро созревают и хорошо переносят заморозки
Если вы думаете, что в июле уже слишком поздно что-то сажать на грядках, то ошибаетесь. По словам фермеров, именно середина лета может стать удачным моментом для высева определенных овощей. В некоторых случаях урожай можно собрать еще до окончания теплого сезона. Об этом рассказывает Главред со ссылкой на издание martha stewart.
Важно обеспечить растениям надлежащий уход: достаточное освещение, влажность, питание и качественную, хорошо дренированную почву.
Специалисты назвали восемь овощей, которые еще вполне можно посеять в июле.
- Свекла. Этот овощ растет достаточно быстро - на полное созревание обычно требуется от 50 до 70 дней. По словам фермера Эмили Скотт, свекла хорошо растет даже в середине лета и способна выдерживать незначительные заморозки.
- Морковь - еще один корнеплод, который вполне можно посеять в июле. В зависимости от сорта, морковь созревает за 55-80 дней. Ранние сорта дают урожай быстрее, поэтому подходят для летнего посева.
- Кабачки. Эта культура быстро развивается и хорошо себя чувствует в теплое время. Лучше всего собирать плоды, когда они имеют длину 10-15 см, - тогда они самые вкусные.
- Огурцы. Некоторые сорта созревают уже через 50 дней. Регулярная уборка способствует лучшему плодоношению. Для получения здоровых растений Ниусма советует использовать удобрения с высоким содержанием азота.
- Кустовая фасоль. Эта разновидность прекрасно растет при теплой температуре и требует много солнца. За ней просто ухаживать, и она быстро дает щедрый урожай. Большинство сортов созревают за 45-60 дней. Частая уборка стручков стимулирует новый рост.
- Руккола. Это зелень, которую можно начать собирать уже через 3-6 недель после посева. Она хорошо растет как на солнце, так и в тени. Для рукколы желательно использовать рыхлую, удобренную органикой почву.
- Ромен. Сорта салата, такие как ромен, прекрасно подходят для летнего посева. Лучше всего сажать их в затененных местах во второй половине дня. Листья можно начинать срезать уже через 28 дней после посева.
- Шпинат. Быстрорастущий и питательный шпинат лучше всего чувствует себя в прохладном микроклимате. Выберите теневое место и жаростойкий сорт. Вегетационный период составляет 50-80 дней, в зависимости от условий.
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Об источнике: Martha Stewart
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