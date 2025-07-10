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Украинцам советуют скашивать ботву картофеля до сбора урожая: зачем это нужно

Марина Фурман
10 июля 2025, 19:10
47
Если вовремя срезать ботву, соседи будут завидовать вашему урожаю картофеля.
картофель
Когда скашивать ботву / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Зачем скашивать картофельную ботву
  • Когда это нужно делать

Сбор картофеля уже не за горами. Опытные огородники имеют свои определенные лайфхаки, которые позволяют им получить щедрый урожай овощей. Если человек впервые выращивает картофель, то может возникнуть немало вопросов, например, что делать с ботвой на огороде. Поэтому Главред выяснил, стоит ли косить картофельную ботву и как правильно это делать.

Зачем косить ботву

Некоторые люди воспринимают пышную ботву как признак богатого урожая картофеля. Однако это не соответствует действительности. На самом деле, когда растение начинает цвести, то происходит ускорение роста плодов, и слишком густая ботва может препятствовать развитию картофеля, вытягивая из земли все питательные вещества.

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Поэтому опытные огородники рекомендуют косить ботву перед сбором урожая.

Автор YouTube-канала Мастерская Садовода рассказал, что своевременный срез ботвы можно уменьшить риск заболевания плодов фитофторозом.

Также с ботвой растению труднее "думать" о корневой части, потому что полезными веществами питается и наземная часть. А еще, если скосить картофельную ботву, то фермерам не надо будет волноваться о неравномерном созревании овоща.

Когда скашивать ботву

Лучше всего скашивать зеленые листья картофеля перед сбором урожая. Однако нужно немного подождать (около семи-десяти дней), чтобы культура окрепла после такого стресса.

Или же, как отмечает автор видео, косить ботву нужно примерно на 30-35 день после окончания цветения. Примерно в этот период 70% листьев пожелтеет.

Зачем скашивать ботву и когда это делать - смотрите видео:

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О YouTube-канале: Мастерская Садовода

Канал создан в 2020 году. Сейчас его подписчиками являются более 7 тысяч пользователей. Канал будет интересен людям, которые увлекаются овощеводством, фермерством, садоводством и озеленением. Здесь размещают видео с практическими советами и инструкциями по выращиванию различных овощей и фруктов, а также уходу за садом и огородом.

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