Морковь вырастет маленькой и сморщенной: какую ошибку постоянно делают огородники

Даже опытные огородники могут допустить такую ошибку, ведь семена моркови "обманывают" из-за того, что они очень маленькие.

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Какую ошибку постоянно допускают огородники во время посадки моркови/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как сеять морковь, чтобы была крупная

Какую ошибку часто допускают огородники

Морковь обычно сеют весной, однако если вы хотите получить свежую морковь осенью, то можно ее посеять и в июле. Для этого важно лишь правильно выбрать время и сорта.

Однако во время посадки моркови следует избегать одной распространенной ошибки, которая может испортить весь урожай. Часто огородники перегружают почву, из-за чего растениям не остается места для надлежащего роста.

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Садовница и основательница The Beginner's Garden Джилл МакШихи рассказала, что семена моркови крошечные, поэтому огородники часто сеют их слишком близко друг к другу, пишет express.co.uk.

"Трудно достичь правильного расстояния между растениями во время посева семян, поскольку они такие мелкие. Даже садоводы с большим опытом могут немного переборщить с посевом", - отметила она.

Эксперт объяснила: когда семена моркови расположены слишком близко друг к другу, корни растения не имеют возможности разрастаться, поэтому, скорее всего, вы получите мелкую сморщенную морковь, которая не имеет такого хорошего вкуса, который должен быть.

Это также означает, что морковь должна конкурировать друг с другом за питательные вещества, воду и солнечный свет, что может привести к тому, что она вообще не будет расти.

Поэтому, по словам эксперта, нужно прореживать морковь и следить за тем, чтобы не переполнять почву.

"Если мы этого не сделаем, морковь будет конкурировать друг с другом и станет значительно меньше. Я видела это на собственном урожае. Поверьте мне. Две крошечные морковки длиной 4 дюйма (10 сантиметров) не идут ни в какое сравнение с мясистым корнеплодом длиной 8 дюймов (20 сантиметров)", - отметила садовница.

Все, что нужно сделать - это подождать, пока рассада немного подрастет, а затем вырвать или обрезать любые растения, растущие слишком близко друг к другу.

Чтобы морковь правильно выросла в полноценный урожай, между растениями должно быть не менее пяти сантиметров пространства.

После прореживания рассады надо хорошо полить ее, чтобы почва утрамбовалась, а остальная морковь оставалась здоровой.

Эксперт отметила, что если уделить этому время, вы соберете самую большую морковь, которую когда-либо собирали.

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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