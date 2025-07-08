Можно ли убирать могилу умерших до 40 дней: священник ответил

Примета гласит, что не стоит убирать на могиле до 40 дней, ведь так душа умершего человека будет "потревожена". Священник сказал, действительно ли это так.

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Можно ли убирать могилу умерших до 40 дней/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

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Можно ли убирать могилу умерших до 40 дней

Действительно ли таким образом есть риск "потревожить" душу умершего человека

Согласно народным верованиям, душа умершего человека находится на Земле в течение 40 дней и может наблюдать за близкими. Поэтому считается, что любые изменения на могиле, в том числе уборка, могут ее "обижать".

В народе говорят о том, что уборка могилы до 40 дней после захоронения не рекомендуется, поскольку считается, что душа умершего еще не упокоилась и таким образом может быть "потревожена".

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О том, действительно ли это так и стоит ли придерживаться такой рекомендации, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Священнослужитель подчеркнул, что на самом деле не стоит верить в такую примету, и нет ничего страшного в том, чтобы провести уборку на могиле до 40 дней после похорон.

"Можно и нужно убирать и могилку, и дом, и себя мыть, и молиться, и спасаться. Ну вот придет пес, сядет на могиле, сделает дело - и что, придет бабушка через неделю к деду, сложит ручки, будет молиться "Отче наш", а на могиле вот это будет? Надо убирать, надо. Или похоронили человека, цветы засохли - надо убирать хорошенько, чтобы там было чисто, если есть кому убирать", - отметил священник.

Он подчеркнул, что могилку можно убирать и до 9 дней, и до 40 дней, и до года.

"А памятники не ставятся до года, потому что надо, чтобы земля просела. Ну разве что хороший фундамент дать. Поэтому здесь вопрос логичный. И можно, и нужно убирать до 40 дней", - подытожил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли убирать могилу умерших до 40 дней:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал ответ, где можно хоронить домашних любимцев. Отец Алексей Филюк объяснил, где именно можно похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

Также ранее священник сказал, можно ли беременной быть крестной. Он объяснил, может ли беременная женщина стать крестной мамой и не навредит ли это ее ребенку.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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