Как сказать "изобилие" на украинском: не все смогут ответить правильно

Вы узнаете:
- Как сказать "изобилие" на украинском
- Как правильно перевести ряд словосочетаний с этим словом
В украинском языке есть ряд слов, которые довольно часто используют неправильно, потому что изначально их неправильно переводят с российского языка. В такой список также часто попадает слово "изобилие" - не все знают, как правильно его перевести.
О том, как перевести это слово и несколько словосочетаний с ним на украинский язык, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Как сказать на украинском "изобилие"? "Иметь в изобилии" - "мати удостач, "мати у дозвіль". "Жить в изобилии" - "жить в роскошах". "Изобилие плодов" - "ряснота плодів" или "ряснота овочів та фруктів". "Рог изобилия" - "ріг достатку", - рассказала учитель.
Смотрите видео о том, как сказать "изобилие" на украинском:
Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.
Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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