Как сказать "изобилие" на украинском: не все смогут ответить правильно

Довольно часто высказывания с использованием этого слова переводят неправильно.

https://glavred.info/life/kak-skazat-izobilie-na-ukrainskom-ne-vse-smogut-otvetit-pravilno-10679411.html Ссылка скопирована

Как сказать "изобилие" на украинском/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать "изобилие" на украинском

Как правильно перевести ряд словосочетаний с этим словом

В украинском языке есть ряд слов, которые довольно часто используют неправильно, потому что изначально их неправильно переводят с российского языка. В такой список также часто попадает слово "изобилие" - не все знают, как правильно его перевести.

О том, как перевести это слово и несколько словосочетаний с ним на украинский язык, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Как сказать на украинском "изобилие"? "Иметь в изобилии" - "мати удостач, "мати у дозвіль". "Жить в изобилии" - "жить в роскошах". "Изобилие плодов" - "ряснота плодів" или "ряснота овочів та фруктів". "Рог изобилия" - "ріг достатку", - рассказала учитель.

Смотрите видео о том, как сказать "изобилие" на украинском:

Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред