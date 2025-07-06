Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Алёна Воронина
6 июля 2025, 04:35
17
Использовать слово "любимиця" неправильно - в украинском языке есть благозвучное соответствие.
Девушка, кот, Светлана Чернышева
Как сказать по-украински "любимиця"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как сказать на украинском слова "любимиця"
  • Какой ошибки стоит избегать

Нередко при переводе некоторых слов с русского языка на украинский возникает путаница, и некоторые слова в результате неправильно переводят и неправильно употребляют. К такому списку, к примеру, можно отнести слова "любимиця", "лишній", "малиш" и другие.

На самом деле таких слов следует избегать, а вместо них нужно использовать другие благозвучные украинские соответствия. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"И снова о суржике. Не "лишати", а "позбавляти"; не "лишній", а "зайвий"; не "любимиця", а "улюблениця"; не "малиш", а "малюк"; не "Маша", а "Марійка"; не "молодожони", а "молодята"; не "медвідь", а "ведмідь", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "любимиця":

Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Светлана Чернышева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

01:12Синоптик
Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

22:13Политика
Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

Последние новости

04:35

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

03:30

Почему нельзя пить кофе с утра: популярный "ритуал" вводит в заблуждение

02:33

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

01:12

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

05 июля, суббота
23:54

Медведев пригрозил Сибирью генсеку НАТО и обвинил в употреблении "волшебных грибов"

Украина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал деталиУкраина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал детали
23:29

"Я боюсь": сестра Жанны Фриске в слезах оказалась на операционном столе

22:27

Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

22:13

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

21:38

Почему погоду трудно предсказать: как эффект бабочки разрушает точность предсказаний

Реклама
21:22

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:16

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

20:31

Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

20:22

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смертиВидео

19:58

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

19:36

Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

19:10

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мирмнение

18:53

Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

18:42

Россия запустила "Кинжалы": в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

18:27

Самое важное английское слово для новичка - что такое "to be"

18:23

РФ разжигает конфликт с Азербайджаном: ГУР выявило перемещение войск

Реклама
17:54

"Бесконечное количество россиян": враг хочет зайти в Днепропетровскую область

17:50

Дорофеева оказалась в постели с бывшим: видео попало в сетьВидео

17:30

ВСУ влупили по заводу РФ, производящему детали для Шахедов и Искандеров - Генштаб

17:29

Почему выражение "выживают сильнейшие" - ошибочно

17:26

Дефицит и колебания цен на бензин в Украине: эксперт предупредил водителей

16:42

Всем украинцам повысят минимальную пенсию - когда и насколько вырастут выплаты

16:23

Воины ЛСР взяли в плен иностранца, который воевал на стороне РФ: что он рассказал

16:16

Рабочая неделя - четыре дня: в Раде ответили, будут ли украинцы меньше работать

15:58

Учителя в Украине будут получать большую зарплату: когда ждать надбавки

15:36

США продолжат помогать Украине: у Зеленского назвали неожиданную причину

15:31

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

15:22

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

15:21

Откуда берется газ в Украине - правда без мифов

15:20

Жизнь одного знака зодиака никогда не будет прежней: что принесет транзит УранаВидео

15:02

Путин ставит Трампа за ничто: Подоляк резко высказался о переговорах с РФ

14:51

"Первая любовь": Ступка показал свою "сладкую булочку"

14:21

Какой год был худшим в истории человечества: что было и как мы выжили

14:19

Как есть мидии, креветки и улиток и выглядеть как леди, а не бродяга: правила этикетаВидео

14:12

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - перезагрузка, Водолеям - удача

14:04

Цена обвалилась на 40%: в магазинах подешевел любимый сезонный продукт украинцев

Реклама
13:55

"Враг давит количеством": Сырский назвал одно из самых тяжелых направлений фронта

13:38

Когда ваша жизнь кардинально изменится: обо всем расскажет дата рождения

13:30

В аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли из-за угрозы атаки дронов - СМИ

12:58

"Пусть Бог даст всем разум": священник сказал, можно ли спать головой или ногами к иконамВидео

12:58

Транзит Урана 7 июля 2025: кого уволят и поднимут на новый уровеньВидео

12:53

КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

12:50

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

12:45

Прорываются в другую область, чтобы обойти ВСУ: раскрыта коварная тактика россиян

12:11

Огромное сожаление: Брэд Питт высказался о токсичном разводе с Джоли

12:07

Как кушать тост по всем правилам: советы от "короля современного этикета"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять