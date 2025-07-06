Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Использовать слово "любимиця" неправильно - в украинском языке есть благозвучное соответствие.

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Как сказать по-украински "любимиця"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать на украинском слова "любимиця"

Какой ошибки стоит избегать

Нередко при переводе некоторых слов с русского языка на украинский возникает путаница, и некоторые слова в результате неправильно переводят и неправильно употребляют. К такому списку, к примеру, можно отнести слова "любимиця", "лишній", "малиш" и другие.

На самом деле таких слов следует избегать, а вместо них нужно использовать другие благозвучные украинские соответствия. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"И снова о суржике. Не "лишати", а "позбавляти"; не "лишній", а "зайвий"; не "любимиця", а "улюблениця"; не "малиш", а "малюк"; не "Маша", а "Марійка"; не "молодожони", а "молодята"; не "медвідь", а "ведмідь", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "любимиця":

Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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