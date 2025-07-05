"Пусть Бог даст всем разум": священник сказал, можно ли спать головой или ногами к иконам

Священник объяснил, как именно нужно ложиться ко сну и можно ли ложиться головой или ногами к иконам.

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Священник сказал, можно ли спать головой или ногами к иконам/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

Как правильно спать и можно ли ложиться ногами или головой к иконам

Есть ли какое-то правило, которое регулирует положение тела относительно икон во время сна

Что церковь думает о такой примете

Довольно много примет касаются сна. Например, одна из них гласит, что якобы нельзя спать головой или ногами к иконам.

Согласно народным верованиям и суевериям, не рекомендуется спать головой или ногами к иконам, дверям, окнам, или другим священным местам. Считается, что это может принести несчастье, дискомфорт или нарушить покой. Считается, что иконы - это священные изображения, и спать головой или ногами к ним - проявление неуважения, что может привести к негативным последствиям.

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Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, стоит ли верить в такую примету и действительно ли существует какое-то правило, которое регулирует положение тела относительно икон во время сна.

По словам священника, что на самом деле нет разницы, в каком положении спать, главное - выспаться.

"А в общем то какое-то христианское суеверие. Как сначала образов не было в доме, то как люди должны были спать? Неважно, спите ли вы головами на восток или на север, к образам или от образов - главное, чтобы вы не ссорились в доме. Вот пишет солдат ко мне - приехал домой в отпуск, а жена говорит ему, что надо так-то спать к образам. Люди, спите, как хотите, главное - выспитесь. Пусть Бог даст всем нам здравого смысла, чтобы мы немного меньше тех предрассудков имели", - отметил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли спать головой или ногами к иконам:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал ответ, где можно хоронить домашних любимцев. Отец Алексей Филюк объяснил, где именно можно похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

Также ранее священник сказал, можно ли беременной быть крестной. Он объяснил, может ли беременная женщина стать крестной мамой и не навредит ли это ее ребенку.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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