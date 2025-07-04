"Ребенка покрестят прямо в животе": священник сказал, можно ли беременной быть крестной

Отец Алексей Филюк объяснил, может ли беременная женщина стать крестной мамой и не навредит ли это ее ребенку.

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Можно ли беременной быть крестной/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

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Можно ли беременной женщине быть крестной

Стоит ли верить в примету, что ребенок, который в утробе, будет дважды крещеный

Вокруг различных важных событий в жизни человека существует много примет, и крестины не стали исключением. Одной из примет на крестины является та, которая гласит, что беременная женщина не может быть крестной мамой. В древних верованиях говорится, что таким образом якобы ребенок этой женщины будет крещен дважды.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, стоит ли верить в такую примету и действительно ли ребенку в утробе матери может навредить то, что его мама в такой период времени будет крестить другого ребенка.

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По словам священника, в такую примету верить не стоит, ведь к ребенку, который в утробе матери, крещение другого ребенка не имеет отношения.

"Крестят, например, Александру, или крестят Николая. Так что ее ребенок имеет в животике до тех крестин Николая или Александры? Это выдумки. Но есть даже люди воцерковленные и духовные, которые говорят: "Не может быть крещеная мама беременной". Где такое написано? Что это за выдумки?", - подчеркнул священник.

Он отметил, что на ребенка, который еще даже не родился, не может повлиять крещение другого ребенка.

Смотрите видео о том, можно ли беременной быть крестной:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал объяснение, сколько раз в месяц нужно причащаться. Священник объяснил, насколько часто можно исповедоваться и причащаться.

Также ранее священник дал ответ, где можно хоронить домашних любимцев. Отец Алексей Филюк объяснил, где именно можно похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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