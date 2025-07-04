4 причины, почему мутнеет рассол в огурцах: как избежать такой проблемы

Если допустить несколько ошибок, рассол может стать мутным, а огурцы могут испортиться и стать непригодными к употреблению.

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Почему мутнеет рассол в огурцах/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Почему помутнела вода в соленых огурцах

Что делать если рассол в банке с огурцами помутнел

Существуют разные способы консервации огурцов и других овощей, но самые распространенные из всех - это маринование и ферментация.

На YouTube-канале Clean Food Living рассказали, чем отличаются такие способы консервирования огурцов, как маринование и ферментация, и каким должен быть рассол в каждом из этих случаев.

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Маринованные овощи готовятся для длительного хранения при комнатной температуре, например, в кладовке или на полке продуктового магазина. Их готовят к этому длительному хранению с помощью стерилизации при высокой температуре. Стерилизация при высокой температуре также известна как пастеризация. Поэтому пастеризация убивает все бактерии - и полезные, такие как пробиотики, и вредные.

С помощью такой обработки убиваются все бактерии, что делает возможным в дальнейшем хранить такую банку с огурцами достаточно долго даже при комнатной температуре, и им не понадобится охлаждение, пока эти банки не откроют.

А такой способ консервирования огурцов, как ферментация, существенно отличается. Ферментированные овощи нельзя хранить длительное время при комнатной температуре. Во время этого процесса овощи проходят процесс ферментации при комнатной температуре от трех до десяти дней. Но после этого трех-десятидневного периода их помещают в холодильник для длительного хранения.

"Поэтому, независимо от того, это ферментированные овощи или маринованные овощи, если каждый из них правильно приготовлен, ферментированный овощ будет долгосрочно стабильным в холодильнике, тогда как маринованный овощ будет долгосрочно стабильным и без холодильника", - отметила автор видео.

Каким должен быть рассол

Рассол - то есть жидкость, в которой хранятся консервированные овощи - в ферментированных и маринованных овощах отличается.

При мариновании рассол изготавливается из воды, уксуса и соли, которые смешиваются в определенном соотношении. Поскольку уксус убивает все бактерии во время приготовления, то рассол должен получаться почти прозрачным - это будет свидетельствовать о том, что маринованные огурцы приготовлены правильно и смогут длительное время храниться.

При ферментации рассол состоит только из двух веществ - воды и соли, также приготовленных в определенном соотношении. Но там нет уксуса и сахара. Рассол в таком случае не нагревается и не пастеризуется. При комнатной температуре его выливают на овощи в банке, и овощи остаются сырыми. Соленый рассол способствует развитию лактобактерий, также известных как пробиотики, и он полезен.

"Итак, с маринованием, если все сделано правильно с пастеризацией и консервированием в рассоле, вы получите безопасную пищу для употребления. И с ферментацией, если все сделано правильно, вы также получите безопасную пищу. Но, как видите, приготовление и рассол каждого из них очень отличаются друг от друга", - отметила автор видео.

Если же в маринованных огурцах рассол помутнел, это уже не является нормой.

Сколько можно хранить консервацию/ Инфографика: Главред

Почему мутнеет рассол в огурцах

Есть несколько причин, по которым рассол в огурцах может стать мутным:

грязные огурцы или специи - недостаточно промытые перед маринованием,

неправильная соль - йодированная или с добавками может вызвать помутнение,

жесткая вода - вода с большим количеством минералов,

недостаточно уксуса - тогда не останавливается брожение, и рассол мутнеет.

Если вы видите в банке с мутным рассолом еще и пленку и слизь, а от огурцов чувствуется неприятный запах, лучше не употреблять такие огурцы, а выбросить их, ведь такие признаки указывают на порчу продукта.

Что делать, чтобы не мутнел рассол в будущем

Для того, чтобы в будущем предотвратить такую проблему, лучше придерживаться таких шагов:

использовать фильтрованную или кипяченую воду,

брать соль без йода и добавок (например, каменную или морскую),

тщательно мыть огурцы и специи,

придерживаться рецепта и не уменьшать количество уксуса, которое указано в рецепте.

Смотрите видео о том, в чем разница между маринованными и ферментированными огурцами и почему мутнеет рассол в огурцах:

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Об источнике: YouTube канале "Clean Food Living" Clean Food Living - это YouTube-канал, созданный Адриенной, которая увлекается ферментацией и здоровым питанием. На канале она делится рецептами ферментированных продуктов, пошаговыми инструкциями и образовательными видео, направленными на популяризацию ферментации как способа улучшения здоровья. Адриенна стремится сделать процесс ферментации доступным для всех, предлагая простые и вкусные рецепты, которые легко повторить дома. Аудитория канала - более 420 тысяч подписчиков. Кроме видео на YouTube, она ведет сайт Clean Food Living, где публикует различные рецепты и статьи, посвященные ферментации и здоровому образу жизни.

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