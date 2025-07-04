Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

4 причины, почему мутнеет рассол в огурцах: как избежать такой проблемы

Алёна Воронина
4 июля 2025, 09:53
41
Если допустить несколько ошибок, рассол может стать мутным, а огурцы могут испортиться и стать непригодными к употреблению.
Маринованные огурцы
Почему мутнеет рассол в огурцах/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

  • Почему помутнела вода в соленых огурцах
  • Что делать если рассол в банке с огурцами помутнел

Существуют разные способы консервации огурцов и других овощей, но самые распространенные из всех - это маринование и ферментация.

На YouTube-канале Clean Food Living рассказали, чем отличаются такие способы консервирования огурцов, как маринование и ферментация, и каким должен быть рассол в каждом из этих случаев.

видео дня

Маринованные овощи готовятся для длительного хранения при комнатной температуре, например, в кладовке или на полке продуктового магазина. Их готовят к этому длительному хранению с помощью стерилизации при высокой температуре. Стерилизация при высокой температуре также известна как пастеризация. Поэтому пастеризация убивает все бактерии - и полезные, такие как пробиотики, и вредные.

С помощью такой обработки убиваются все бактерии, что делает возможным в дальнейшем хранить такую банку с огурцами достаточно долго даже при комнатной температуре, и им не понадобится охлаждение, пока эти банки не откроют.

А такой способ консервирования огурцов, как ферментация, существенно отличается. Ферментированные овощи нельзя хранить длительное время при комнатной температуре. Во время этого процесса овощи проходят процесс ферментации при комнатной температуре от трех до десяти дней. Но после этого трех-десятидневного периода их помещают в холодильник для длительного хранения.

"Поэтому, независимо от того, это ферментированные овощи или маринованные овощи, если каждый из них правильно приготовлен, ферментированный овощ будет долгосрочно стабильным в холодильнике, тогда как маринованный овощ будет долгосрочно стабильным и без холодильника", - отметила автор видео.

Каким должен быть рассол

Рассол - то есть жидкость, в которой хранятся консервированные овощи - в ферментированных и маринованных овощах отличается.

При мариновании рассол изготавливается из воды, уксуса и соли, которые смешиваются в определенном соотношении. Поскольку уксус убивает все бактерии во время приготовления, то рассол должен получаться почти прозрачным - это будет свидетельствовать о том, что маринованные огурцы приготовлены правильно и смогут длительное время храниться.

При ферментации рассол состоит только из двух веществ - воды и соли, также приготовленных в определенном соотношении. Но там нет уксуса и сахара. Рассол в таком случае не нагревается и не пастеризуется. При комнатной температуре его выливают на овощи в банке, и овощи остаются сырыми. Соленый рассол способствует развитию лактобактерий, также известных как пробиотики, и он полезен.

"Итак, с маринованием, если все сделано правильно с пастеризацией и консервированием в рассоле, вы получите безопасную пищу для употребления. И с ферментацией, если все сделано правильно, вы также получите безопасную пищу. Но, как видите, приготовление и рассол каждого из них очень отличаются друг от друга", - отметила автор видео.

Если же в маринованных огурцах рассол помутнел, это уже не является нормой.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию/ Инфографика: Главред

Почему мутнеет рассол в огурцах

Есть несколько причин, по которым рассол в огурцах может стать мутным:

  • грязные огурцы или специи - недостаточно промытые перед маринованием,
  • неправильная соль - йодированная или с добавками может вызвать помутнение,
  • жесткая вода - вода с большим количеством минералов,
  • недостаточно уксуса - тогда не останавливается брожение, и рассол мутнеет.

Если вы видите в банке с мутным рассолом еще и пленку и слизь, а от огурцов чувствуется неприятный запах, лучше не употреблять такие огурцы, а выбросить их, ведь такие признаки указывают на порчу продукта.

Что делать, чтобы не мутнел рассол в будущем

Для того, чтобы в будущем предотвратить такую проблему, лучше придерживаться таких шагов:

  • использовать фильтрованную или кипяченую воду,
  • брать соль без йода и добавок (например, каменную или морскую),
  • тщательно мыть огурцы и специи,
  • придерживаться рецепта и не уменьшать количество уксуса, которое указано в рецепте.

Смотрите видео о том, в чем разница между маринованными и ферментированными огурцами и почему мутнеет рассол в огурцах:

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: YouTube канале "Clean Food Living"

Clean Food Living - это YouTube-канал, созданный Адриенной, которая увлекается ферментацией и здоровым питанием. На канале она делится рецептами ферментированных продуктов, пошаговыми инструкциями и образовательными видео, направленными на популяризацию ферментации как способа улучшения здоровья. Адриенна стремится сделать процесс ферментации доступным для всех, предлагая простые и вкусные рецепты, которые легко повторить дома. Аудитория канала - более 420 тысяч подписчиков.

Кроме видео на YouTube, она ведет сайт Clean Food Living, где публикует различные рецепты и статьи, посвященные ферментации и здоровому образу жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

консервы огурец консервация огурцы соленые огурцы соленые огурцы на зиму
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Огромное число дронов": в ВСУ раскрыли тревожные детали массированного удара РФ

"Огромное число дронов": в ВСУ раскрыли тревожные детали массированного удара РФ

11:34Украина
Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине

Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине

11:11Война
"Есть и приятные новости": в РФ поражен военный завод – ЦПД

"Есть и приятные новости": в РФ поражен военный завод – ЦПД

10:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В магазинах продают фальшивое сливочное масло: как за секунды отличить подделку

В магазинах продают фальшивое сливочное масло: как за секунды отличить подделку

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Китайский гороскоп на сегодня 4 июля: Кроликам - проблемы, Свиньям - договариваться

Китайский гороскоп на сегодня 4 июля: Кроликам - проблемы, Свиньям - договариваться

Гороскоп Таро на сегодня 4 июля: Весам - положительный знак, Девы - получат все

Гороскоп Таро на сегодня 4 июля: Весам - положительный знак, Девы - получат все

Последние новости

11:36

Гороскоп Таро на завтра 5 июля: Ракам - чудо, Водолеям - осторожность

11:34

"Огромное число дронов": в ВСУ раскрыли тревожные детали массированного удара РФ

11:26

"Он боится правды": Шарлиз Терон обвинила режиссера в домогательствах

11:11

Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине

10:54

Как сказать "брелок" на украинском: лишь единицы знают правильный ответВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:31

"Есть и приятные новости": в РФ поражен военный завод – ЦПД

10:30

Пока Путин и Трамп говорили о мире, РФ бомбила: Зеленский отреагировал на налёт по УкраинеФото

10:06

Киев накрыл дым из-за атаки РФ, качество воздуха ухудшилось: что делатьФото

09:53

4 причины, почему мутнеет рассол в огурцах: как избежать такой проблемыВидео

Реклама
09:17

Атака на Киев: поезда опаздывают, автобусы и троллейбусы ездят с ограничениями

08:44

"Абсолютно ужасная и бессонная ночь": РФ запустила по Украине 539 дронов и 11 ракетФотоВидео

08:22

Путин, чувствуя слабость США, готовит лето мощных атак по Украине – WSJ

08:10

Зачем РФ разругалась с Азербайджаном?мнение

08:03

"Нет никакого прогресса": Трамп прокомментировал разговор с Путиным

07:10

Загадка на 11 секунд для очень умных людей: где цифра 8 среди троек

06:56

РФ запустила баллистику и "Шахеды" на Киев: вспыхнули пожары, десятки пострадавшихФотоВидео

06:10

Как Трамп стал агентом Кремлямнение

06:02

Изменилась до неузнаваемости: где живет и как сейчас выглядит Наталья ВитренкоВидео

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти буквы M

04:56

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Реклама
04:35

Капуста "цвітна" или "кольорова" - как правильно сказать: ответ удивитВидео

04:06

Как выбрать джинсы без примерки: блогер показала три проверенных способа

03:55

Сбивает с толку водителей: что означает дорожный знак с ромбом на синем фоне

03:30

Что делает кофеин с нашим телом: польза и вред

02:30

Точный залп HIMARS: новые детали ликвидации причастного к зверствам генерала РФ

01:30

Экстрим и грация: 66-летняя Мадонна исполнила опасный трюк

01:22

Оккупанты атаковали Полтавскую область "шахедами": раздавались взрывы, есть пострадавшие

00:48

Китай сделал неожиданное заявление о войне: что скрывает Пекин

00:36

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

03 июля, четверг
23:35

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

23:30

"Он хочет внимания": Сырский резко отреагировал на конфликт с комбатом Ширшиным

23:19

Умер Голливудский актер, звезда фильма "Убить Билла"

22:53

Иран больше не будет передавать России "Шахеды", но помощь не прекращается - что известно

22:40

Стали звездами Украины: 6 детей, которые прославились ролями в кино

22:37

США приостановили поставки оружия в Украину, но есть нюанс - о чем идет речь

22:19

Поставки ракет из США остановились: СМИ раскрыли, какой план "Б" предлагает Европа

21:55

ЕСПЧ рассмотрит законность национализации ПриватБанка: решение станет обязательным для Украины

21:21

"Железный купол" над Украиной: эксперт раскрыл возможно ли его построение

21:20

Как отбелить белую футболку в домашних условиях: очень простой способВидео

21:13

Что нельзя одалживать 4 июля: приметы, которые нельзя нарушать

Реклама
20:35

Даже люди с самым острым зрением не заметят 3 хамелеонов: загадка "со звездочкой"

20:29

Как очистить казан от сильного нагара: способ, о котором многие не знаютВидео

20:25

Взрывы в Киеве: Россия запустила Шахеды по столице после переговоров Трампа и Путина

20:23

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

20:16

Коростышев открывает тайны: что скрывают легенды и гранитные скалыФотоВидео

19:56

"К сожалению, это конец": у Веры Брежневой сделали заявление

19:45

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

19:25

Трамп провел новые переговоры с Путиным - что говорили об Украине

19:15

Украинцы массово получили деньги от государства: время проверить банковские карты

19:10

РФ в ближайшее время может устроить массированный налёт дроновмнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять