Даже люди с самым острым зрением не заметят 3 хамелеонов: загадка "со звездочкой"

Нужно быть супервнимательным человеком, чтобы понять, где именно прячутся трое очень хитрых животных.

https://glavred.info/life/dazhe-lyudi-s-samym-ostrym-zreniem-ne-zametyat-3-hameleonov-zagadka-so-zvezdochkoy-10678478.html Ссылка скопирована

Где спрятаны 3 хамелеона/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии - это не просто развлечение, поэтому не стоит относиться к ним так легкомысленно. Конечно, такие загадки могут стать отличным времяпрепровождением для вас и вашей семьи, но воспринимать их только как развлечение будет неправильно. Ведь такие задания очень хорошо тренируют мозг, улучшают внимательность, обостряют наблюдательность и вообще очень хорошо влияют на интеллект человека.

К тому же они универсальны, ведь подходят для любого возраста - такие загадки понравятся как детям, так и взрослым.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать трех хамелеонов на картинке, пишет jagranjosh.

Спрятались они очень искусно, поэтому заметить их будет непросто. Но если приложить усилия, то вам точно удастся это сделать.

На картинке мы видим большое количество зеленых листьев разных оттенков - от более светлого к более темному. И если взглянуть на картинку на несколько секунд, то будет казаться, будто бы кроме листьев там ничего нет. Но это не так - если присмотреться, то станет понятно, что где-то там спрятаны три хамелеона, заметить которых будет довольно трудно.

Но мы уверены, что вы - целеустремленный человек, которого точно не пугают трудности. Желаем вам успеха в разгадывании такой сложной загадки.

Во время выполнения задания нужно будет спешить, потому что на загадку дается очень мало времени - всего пять секунд. Если вы не боитесь соревнования со временем, тогда можете попробовать уложиться в этот временной отрезок.

Однако не стоит расстраиваться, если не удалось уложиться в это время. В таком случае просто продолжайте поиски и не обращайте внимание на часы.

Где спрятаны 3 хамелеона/ jagranjosh

Когда справитесь - можете посоветовать эту загадку своим родным и друзьям на случай, если они вдруг не прочь проверить свою внимательность и свои интеллектуальные способности.

Правильный ответ мы оставили внизу. Но советуем смотреть туда лишь после того, как вы попробуете самостоятельно справиться с заданием.

Непросто будет найти хамелеонов/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 различия между мужчинами - только люди с "орлиным зрением" угадают. Непросто будет заметить несколько искусно спрятанных отличий.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, что не так в офисе - только супервнимательные люди найдут ошибку за 11 секунд. Распознать, что именно на картинке не так, как должно быть, смогут только очень внимательные и умные люди.

Вас также могут заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред