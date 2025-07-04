Капуста "цвітна" или "кольорова" - как правильно сказать: ответ удивит

Многие люди переводят это выражение дословно и говорят "кольорова капуста", но так говорить неправильно.

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Как правильно сказать - капуста "цвітна" или "кольорова"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "цветная капуста"

Почему нельзя переводить это выражение как "кольорова капуста"

При переводе на украинский язык словосочетания "цветная капуста" на язык так и просится сочетание слов "кольорова капуста". Сначала может показаться, что это правильный перевод, но на самом деле это большая ошибка, которой следует избегать.

О том, что именно не так с выражением "кольророва капуста" и почему это ошибка, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Увидела в интернете, что предлагают к продаже "капусту кольорову". "Капусту кольорову" никогда не покупайте, потому что неизвестно, что это за капуста. Возможно, ее покрасили в какой-то цвет? А вам нужна "капуста цвітна". Это такой сорт, и никаких переводов здесь быть не может. Капуста не "кольорова", а "цвітна", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно сказать - капуста "цвітна" или "кольорова":

Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышева объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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