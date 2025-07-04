Капуста "цвітна" или "кольорова" - как правильно сказать: ответ удивит

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "цветная капуста"
- Почему нельзя переводить это выражение как "кольорова капуста"
При переводе на украинский язык словосочетания "цветная капуста" на язык так и просится сочетание слов "кольорова капуста". Сначала может показаться, что это правильный перевод, но на самом деле это большая ошибка, которой следует избегать.
О том, что именно не так с выражением "кольророва капуста" и почему это ошибка, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Увидела в интернете, что предлагают к продаже "капусту кольорову". "Капусту кольорову" никогда не покупайте, потому что неизвестно, что это за капуста. Возможно, ее покрасили в какой-то цвет? А вам нужна "капуста цвітна". Это такой сорт, и никаких переводов здесь быть не может. Капуста не "кольорова", а "цвітна", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, как правильно сказать - капуста "цвітна" или "кольорова":
Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышева объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.
Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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