Почему говорить "накладений платіж" неправильно: как заменить это выражение

Вы узнаете:
- Почему говорить "накладений платіж" неправильно
- Как стоит заменить это выражение
Когда мы покупаем что-то с помощью интернета, то нередко среди способов оплаты можем выбирать "накладений платіж" - именно так многие называют способ, когда за приобретенный товар мы платим после его получения на почте.
Но мало кто догадывается, что так говорить неправильно, а еще меньше людей знают, каким словом надо заменить это словосочетание, чтобы говорить правильно. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Иногда покупаешь что-то онлайн и предлагают тебе способ оплаты такой как "накладений платіж" или "накладний платіж". На самом деле нет такого словосочетания в украинском языке. Это все из русского. Мы говорим "післяплата". Запомните - не "накладений" и не "накладний платіж", а только "післяплата". Вот так правильно на украинском", - пояснила Багний.
Смотрите видео о том, почему говорить "накладений платіж" неправильно:
@sametak1064 А вы знаете, что наложенный (накладной) платеж - это неправильно? #правильноукраїнською#нмт#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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