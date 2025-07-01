Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему говорить "накладений платіж" неправильно: как заменить это выражение

Алёна Воронина
1 июля 2025, 05:25
173
Вместо такого неправильного словосочетания надо использовать всего одно слово-соответствие.
Посылка, Ольга Багний
Почему говорить "накладений платіж" неправильно/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему говорить "накладений платіж" неправильно
  • Как стоит заменить это выражение

Когда мы покупаем что-то с помощью интернета, то нередко среди способов оплаты можем выбирать "накладений платіж" - именно так многие называют способ, когда за приобретенный товар мы платим после его получения на почте.

Но мало кто догадывается, что так говорить неправильно, а еще меньше людей знают, каким словом надо заменить это словосочетание, чтобы говорить правильно. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Иногда покупаешь что-то онлайн и предлагают тебе способ оплаты такой как "накладений платіж" или "накладний платіж". На самом деле нет такого словосочетания в украинском языке. Это все из русского. Мы говорим "післяплата". Запомните - не "накладений" и не "накладний платіж", а только "післяплата". Вот так правильно на украинском", - пояснила Багний.

Смотрите видео о том, почему говорить "накладений платіж" неправильно:

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
КНДР перебрасывает элитные войска для войны с Украиной – что задумал Путин

КНДР перебрасывает элитные войска для войны с Украиной – что задумал Путин

08:05Мнения
РФ нанесла четыре удара по Запорожью, вспыхнули пожары: что известно

РФ нанесла четыре удара по Запорожью, вспыхнули пожары: что известно

06:51Война
Летнее наступление РФ зашло в тупик: СМИ раскрыли главные причины провала

Летнее наступление РФ зашло в тупик: СМИ раскрыли главные причины провала

02:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

Последние новости

08:08

Карта Deep State онлайн за 1 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

КНДР перебрасывает элитные войска для войны с Украиной – что задумал Путинмнение

07:46

В Резерв+ появилась новая функция: как снять себя розыска

07:10

Что не так в офисе: только супервнимательные люди найдут ошибку за 11 секунд

06:51

РФ нанесла четыре удара по Запорожью, вспыхнули пожары: что известноФото

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
06:10

Оттавская конвенция "давай до свиданья"?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 2 отличия на картинках с мультперсонажами за 10 секунд

05:25

Почему говорить "накладений платіж" неправильно: как заменить это выражениеВидео

04:30

Без холодильников и морозилок: как в СССР мясо не портилось неделями

Реклама
04:03

Есть только у одного человека на Земле - ученые раскрыли самую редкую группу кровиВидео

03:30

Конвейер целей для F-16: всплыла неожиданная причина крушения самолета ВСУ

03:12

Головоломка, с которой справится не каждый: как решить простую задачкуВидео

02:44

Гороскоп на завтра 2 июля: Скорпионам - сильная обида, Рыбам - вознаграждение

02:25

Можно ли убирать в доме 1 июля: запреты, которые нельзя нарушать в этот день

02:09

Летнее наступление РФ зашло в тупик: СМИ раскрыли главные причины провала

01:30

Пляжный люкс: Меган Маркл у океана выгуляла лук за 270 тыс. грн

00:55

Новые ограничения на горизонте: что изменится для водителей уже на этой неделе

30 июня, понедельник
23:51

РФ атаковала новым дроном: СМИ раскрыли, почему он может быть особенно опасным

23:51

Николай Луценко из "Миколиної погоди" впервые рассказал про тюремный срок

22:53

Оккупированный Донецк всколыхнули мощные взрывы: есть прилеты, "пылает ярко"Видео

Реклама
22:42

Кабмин раскрыл, когда "минималка" пересечет отметку в 10 тысяч гривен: подробности

22:32

Набрал на долче вите: Максим Галкин ошарашил своим весом

22:26

"Оруэлловская ложь": Келлог жестко поставил Пескова на место

22:22

Иран, который поставляет "Шахеды" РФ, обиделся на Украину и вручил ноту протеста

21:40

Почему жители Припяти не знали, что такое дефицит: неизвестные страницы жизни городаВидео

21:23

Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит УкраинаВидео

20:58

Почему в Японии не обращаются по имени - правила, которые удивят европейцовВидео

20:42

Почему холодная вода в жару опасна: названы напитки, которые нельзя пить летомВидео

20:42

Путин "размечтался" об оккупации Одессы: у Зеленского раскрыли планы Украины

20:32

После слухов о романе с Налчаджиоглу: Ирина Билык отказалась от мужчин

20:09

Замороженные миллиарды РФ начинают двигаться: какую сумму Канада передала Украине

19:58

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

19:57

Германия впервые изменила позицию по Украине в НАТО: Зеленский раскрыл детали

19:54

Как будут проходить выборы после войны - Вениславский раскрыл детали

19:52

Штрафы взлетели в 100 раз: популярное нарушение ПДД будет стоить бешеных денег

19:36

Доллар теряет позиции: чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле

19:22

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

19:17

Без иллюзий: военный назвал реальные перспективы окончания войны

19:10

Приговор Путину стал ближе: почему из-за спецтрибунала бесятся даже "хорошие русские"мнение

18:48

Россия поскандалила с давним "союзником": у Путина сделали заявление

Реклама
18:42

Часть украинцев получит годовой "иммунитет" от мобилизации - Минобороны

18:22

В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - детали

18:06

"Войска получили спецзадание, есть результаты": важное заявление Зеленского о фронте

17:41

Путин нацелился на Одессу: FT раскрыли, что готовит РФ и почему Запад бьет тревогу

17:40

Огурцы будут свежими и хрустящими дольше: гениальный способ храненияВидео

17:32

Война может затянуться еще на 4 года: украинский комбат о тревожном сценарии

17:18

В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

17:17

Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

17:01

Красивые украинские имена, о которых уже забыли: что они означают и как звучат сейчасВидео

16:33

В Украине разработали антидроноввые патроны: Федоров рассказал об успехе в этом деле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять