Почему говорить "накладений платіж" неправильно: как заменить это выражение

Вместо такого неправильного словосочетания надо использовать всего одно слово-соответствие.

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Почему говорить "накладений платіж" неправильно/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему говорить "накладений платіж" неправильно

Как стоит заменить это выражение

Когда мы покупаем что-то с помощью интернета, то нередко среди способов оплаты можем выбирать "накладений платіж" - именно так многие называют способ, когда за приобретенный товар мы платим после его получения на почте.

Но мало кто догадывается, что так говорить неправильно, а еще меньше людей знают, каким словом надо заменить это словосочетание, чтобы говорить правильно. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Иногда покупаешь что-то онлайн и предлагают тебе способ оплаты такой как "накладений платіж" или "накладний платіж". На самом деле нет такого словосочетания в украинском языке. Это все из русского. Мы говорим "післяплата". Запомните - не "накладений" и не "накладний платіж", а только "післяплата". Вот так правильно на украинском", - пояснила Багний.

Смотрите видео о том, почему говорить "накладений платіж" неправильно:

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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