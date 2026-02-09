Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

Дарья Пшеничник
9 февраля 2026, 08:26
148
У некоторых киевлян температура в квартире упала до +3 °C, а жильцам сообщили, что ремонт сети может продлиться до двух месяцев.

Отключение света
Украина погрузилась в темноту и холод из-за жестоких ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Unsplash

видео дня

Главное из новости:

  • Киев переживает экстремальные морозы, местами с 1,5–2 часами света в сутки
  • Россия ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре
  • Часть киевлян вынуждена покидать свои дома из-за холода и отсутствия тепла

Сотни тысяч украинцев оказались перед новым испытанием — экстремальные морозы накрыли страну именно тогда, когда российские удары снова парализуют энергетическую систему. По данным CNN, многие жители вынуждены проводить дни почти без света и тепла.

В столице температура упала сильно ниже нуля, а ледяной ветер только усиливает ощущение холода. Синоптики предупреждают: по крайней мере четыре дня погода не отпустит город.

Мэр Киева Виталий Кличко признает, что ситуация будет непростой: "Мы должны пережить следующие несколько дней, которые будут очень тяжелыми для Киева... В столице снова прогнозируют сильные морозы, особенно ночью".

По его словам, энергетическая инфраструктура находится в "чрезвычайно сложном состоянии", а город разворачивает пункты обогрева на генераторах. Часть из них работает круглосуточно — люди могут оставаться там на ночь.

Электричество по два часа в сутки

Министерство энергетики сообщает, что у киевлян сейчас есть только 1,5–2 часа электроснабжения в сутки.

Один из жителей столицы рассказал CNN, что после удара в начале января он и его жена остались без света, тепла и воды в квартире на верхнем этаже 16-этажки. Следующая атака вывела из строя электростанцию, которая обеспечивала теплом их дом и еще более тысячи других.

Температура в квартире упала до +3 °C, а ремонтные работы могут продолжаться до двух месяцев — в разгар зимы. Половина жителей дома уже выехала.

Бизнес также под ударом

Проблемы не обходят стороной и предпринимателей. Сеть салонов красоты Backstage заявила, что вложила около $400 тыс. в резервные системы питания. Но один из салонов получил прямое попадание дрона - поврежденная труба отопления затопила помещение.

"Несмотря на все эти расходы, погодные условия и российские атаки превосходят систему", - отметили в компании.

Масштаб атак растет

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за неделю Россия выпустила по Украине более:

  • 2000 ударных дронов,
  • 1200 управляемых авиабомб,
  • 116 ракет различных типов.

"Почти ежедневно россияне наносят удары по энергетическим объектам, логистической инфраструктуре и жилым домам", - подчеркнул он.

"Укрэнерго" объясняет, что аварийные отключения пока невозможно отменить из-за дефицита мощностей и повреждения сетей. ДТЭК добавляет, что удары по высоковольтным подстанциям снизили производство на атомных электростанциях.

Почему удары стали массовыми именно сейчас

Эскалация началась после завершения короткого моратория на атаки по энергетической инфраструктуре, предложенного США. Украина согласилась продлить договоренность, но Россия не ответила.

Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне считает, что Кремль стремится "максимизировать страдания украинских гражданских" и не демонстрирует никаких признаков готовности к деэскалации.

Аналитики отмечают, что зависимость украинских городов от централизованного отопления делает их особенно уязвимыми. Повреждение ТЭЦ или теплотрасс может оставить без тепла целые районы, а длительные отключения во время морозов способны вызвать разрывы труб.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко ранее отмечал: "Я думаю, что российских военных консультируют их специалисты по энергетике, и они объясняют, как нанести максимальный ущерб энергетической системе".

Ситуация в энергосистеме

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет довольно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть довольно строгие ограничения", - подчеркнул он.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключение света - новости по теме

Как ранее писал Главред, в понедельник, 9 февраля, почти на всей территории Украины планируется введение почасовых графиков отключения электроэнергии.

Кроме того, Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.

Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Кроме США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание в 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обстрелы энергетика
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко

09:00Интервью
"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:26Энергетика
Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

08:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Китайский гороскоп на сегодня 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

Китайский гороскоп на сегодня 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Последние новости

09:32

Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадали

09:22

"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

09:10

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - расходы, Козерогам - развлечения

09:06

После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

09:00

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:54

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалациимнение

08:36

Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

08:26

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:06

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

08:06

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

06:53

Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

06:39

Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировоймнение

04:41

На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

03:50

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:33

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

03:32

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы ПутинаВидео

02:30

Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

01:53

Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

Реклама
01:20

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

08 февраля, воскресенье
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

22:36

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:04

Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золойВидео

21:34

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на ЗапорожьеВидео

21:27

Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

21:03

Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

20:41

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:37

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:02

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

19:39

Не только смех: лучшие комедии для зимних вечеров

19:26

Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

19:01

Такого от февраля никто не ждал: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

18:28

Люди вернутся в села - в Украине готовят революционные изменения, что предлагается

18:28

Как использовать Олимпийские игры для напоминания о преступлениях россиянмнение

18:27

Сантехник раскрыл гениальный трюк: как удалить микробы в унитазе за минутуВидео

18:05

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге: эксперт раскрыл главные препятствия

17:53

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетовВидео

17:36

Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

17:34

Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

Реклама
17:31

Когда тело человека начинает слабеть: ученые назвали неожиданный возраст

17:04

ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраляФото

16:36

Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

16:31

Невероятное перевоплощение: застенчивый котенок из приюта стал звездой в Сети

16:16

Перезагрузка сборной: Александр Свищев анонсировал большие изменения в водном поло

16:01

Простой трюк, который вернет блеск даже старым сковородам: что для этого нужно

15:38

Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

15:32

"Была человеком сцены": внезапно умерла украинская знаменитая актриса

15:31

РФ идет на прорыв на границе: в ГПСУ раскрыли два опасных направления

14:59

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять