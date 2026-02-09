"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

У некоторых киевлян температура в квартире упала до +3 °C, а жильцам сообщили, что ремонт сети может продлиться до двух месяцев.

Украина погрузилась в темноту и холод из-за жестоких ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Unsplash

Главное из новости:

Киев переживает экстремальные морозы, местами с 1,5–2 часами света в сутки

Россия ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре

Часть киевлян вынуждена покидать свои дома из-за холода и отсутствия тепла

Сотни тысяч украинцев оказались перед новым испытанием — экстремальные морозы накрыли страну именно тогда, когда российские удары снова парализуют энергетическую систему. По данным CNN, многие жители вынуждены проводить дни почти без света и тепла.

В столице температура упала сильно ниже нуля, а ледяной ветер только усиливает ощущение холода. Синоптики предупреждают: по крайней мере четыре дня погода не отпустит город.

Мэр Киева Виталий Кличко признает, что ситуация будет непростой: "Мы должны пережить следующие несколько дней, которые будут очень тяжелыми для Киева... В столице снова прогнозируют сильные морозы, особенно ночью".

По его словам, энергетическая инфраструктура находится в "чрезвычайно сложном состоянии", а город разворачивает пункты обогрева на генераторах. Часть из них работает круглосуточно — люди могут оставаться там на ночь.

Электричество по два часа в сутки

Министерство энергетики сообщает, что у киевлян сейчас есть только 1,5–2 часа электроснабжения в сутки.

Один из жителей столицы рассказал CNN, что после удара в начале января он и его жена остались без света, тепла и воды в квартире на верхнем этаже 16-этажки. Следующая атака вывела из строя электростанцию, которая обеспечивала теплом их дом и еще более тысячи других.

Температура в квартире упала до +3 °C, а ремонтные работы могут продолжаться до двух месяцев — в разгар зимы. Половина жителей дома уже выехала.

Бизнес также под ударом

Проблемы не обходят стороной и предпринимателей. Сеть салонов красоты Backstage заявила, что вложила около $400 тыс. в резервные системы питания. Но один из салонов получил прямое попадание дрона - поврежденная труба отопления затопила помещение.

"Несмотря на все эти расходы, погодные условия и российские атаки превосходят систему", - отметили в компании.

Масштаб атак растет

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за неделю Россия выпустила по Украине более:

2000 ударных дронов,

1200 управляемых авиабомб,

116 ракет различных типов.

"Почти ежедневно россияне наносят удары по энергетическим объектам, логистической инфраструктуре и жилым домам", - подчеркнул он.

"Укрэнерго" объясняет, что аварийные отключения пока невозможно отменить из-за дефицита мощностей и повреждения сетей. ДТЭК добавляет, что удары по высоковольтным подстанциям снизили производство на атомных электростанциях.

Почему удары стали массовыми именно сейчас

Эскалация началась после завершения короткого моратория на атаки по энергетической инфраструктуре, предложенного США. Украина согласилась продлить договоренность, но Россия не ответила.

Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне считает, что Кремль стремится "максимизировать страдания украинских гражданских" и не демонстрирует никаких признаков готовности к деэскалации.

Аналитики отмечают, что зависимость украинских городов от централизованного отопления делает их особенно уязвимыми. Повреждение ТЭЦ или теплотрасс может оставить без тепла целые районы, а длительные отключения во время морозов способны вызвать разрывы труб.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко ранее отмечал: "Я думаю, что российских военных консультируют их специалисты по энергетике, и они объясняют, как нанести максимальный ущерб энергетической системе".

Ситуация в энергосистеме

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет довольно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть довольно строгие ограничения", - подчеркнул он.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

