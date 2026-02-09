Укр
Читать на украинском
Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы Путина

Юрий Берендий
9 февраля 2026, 03:32
Россия не сможет достичь стратегических целей в войне против Украины, несмотря на готовность платить за продвижение вперед огромными потерями, указал военный.
Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы Путина
Военный прокомментировал планы россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatelivemap

О чем идет речь в материале:

  • Российская армия уже истощается и демонстрирует признаки усталости
  • Враг не сможет оккупировать Донбасс до 2026 года

Российские оккупационные войска до конца 2026 года не смогут полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

"Уверен, что Россия этого сделать не сможет, но пытаться будет", - рассказал военный.

Мамулашвили заявил, что страна-агрессор Россия готова ежедневно терять тысячи своих военных ради минимального продвижения вперед на считанные метры.

По его словам, нынешнее противостояние носит характер войны на истощение, и уже сейчас видны признаки усталости и обескровливания российской "варварской армии".

Смотрите видео, в котором командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал о перспективах продвижения российских войск в 2026 году, контрнаступлении ВСУ и неизбежном развале России:

Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного

Как писал Главред, российские войска существенно потеряли темп наступательных действий на фронте и сейчас демонстрируют самые низкие показатели с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, сообщают Факты.

Он отметил, что украинские военные пытаются создать для противника ситуацию, в которой дальнейшие наступательные действия станут бесперспективными. Цель Украины состоит в том, чтобы лишить Россию возможности вести наступление на фронте, что позволит переходить к переговорам с более выгодных позиций.

"Сейчас у россиян что? Они сильно тормозят по фронту, у них худшие с 2022 года темпы продвижения на большинстве участков, но они верят, что зима пройдет и их зеленая тактика инфильтрации снова станет эффективной, они на это рассчитывают", - сказал Билецкий.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины имеют достаточный ресурс для удержания позиций вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск усилить активность в этом районе. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

В то же время российские подразделения активизировали действия на Харьковском направлении, в частности вблизи Волчанских Хуторов. Напряженной остается ситуация и на отдельных участках государственной границы в Сумской области, отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По оценкам Института изучения войны (ISW), Россия может готовиться к новому этапу боевых действий, предусматривая проведение одновременных наступательных операций сразу на нескольких направлениях.

О личности: Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

