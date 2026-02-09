Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы Путина

Россия не сможет достичь стратегических целей в войне против Украины, несмотря на готовность платить за продвижение вперед огромными потерями, указал военный.

Военный прокомментировал планы россиян

Российские оккупационные войска до конца 2026 года не смогут полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

Мамулашвили заявил, что страна-агрессор Россия готова ежедневно терять тысячи своих военных ради минимального продвижения вперед на считанные метры.

По его словам, нынешнее противостояние носит характер войны на истощение, и уже сейчас видны признаки усталости и обескровливания российской "варварской армии".

Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного

Как писал Главред, российские войска существенно потеряли темп наступательных действий на фронте и сейчас демонстрируют самые низкие показатели с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, сообщают Факты.

Он отметил, что украинские военные пытаются создать для противника ситуацию, в которой дальнейшие наступательные действия станут бесперспективными. Цель Украины состоит в том, чтобы лишить Россию возможности вести наступление на фронте, что позволит переходить к переговорам с более выгодных позиций.

"Сейчас у россиян что? Они сильно тормозят по фронту, у них худшие с 2022 года темпы продвижения на большинстве участков, но они верят, что зима пройдет и их зеленая тактика инфильтрации снова станет эффективной, они на это рассчитывают", - сказал Билецкий.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины имеют достаточный ресурс для удержания позиций вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск усилить активность в этом районе. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

В то же время российские подразделения активизировали действия на Харьковском направлении, в частности вблизи Волчанских Хуторов. Напряженной остается ситуация и на отдельных участках государственной границы в Сумской области, отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По оценкам Института изучения войны (ISW), Россия может готовиться к новому этапу боевых действий, предусматривая проведение одновременных наступательных операций сразу на нескольких направлениях.

О личности: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

