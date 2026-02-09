РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Российские оккупанты атаковали Васильков баллистическими ракетами.

РФ атаковала Васильков баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что известно:

В Киеве прогремели мощные взрывы

РФ атаковала Киевскую область баллистическими ракетами

Российские оккупанты нанесли новые удары по Киевской области. Мощные взрывы были слышны даже в столице. Об этом писал мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что россияне продолжают свой террор.

"Громко в столице. Россияне продолжают свой террор. Оставайтесь в укрытиях до отбоя!" - отметил он.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне второй раз за день атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Они летели в направлении города Васильков.

РФ атаковала Васильков баллистическими ракетами / фото: скриншот

Куда целился враг

Мониторинговый канал отметил, что целью врага второй раз за день был Васильков. Вечером россияне атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами "Искандер-М". Отмечается, что взрывы прогремели в секторе Васильков-Глеваха.

РФ атаковала Васильков баллистическими ракетами / фото: monitoringwar

"Враг пытается уничтожить авиацию ВС Украины для вероятного повторного ракетного удара по территории Украины. В последних ударах — большинство обезвреженных КР приходилось именно на авиацию", — говорится в сообщении.

В то же время украинское военное командование пока эту информацию не подтвердило.

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ в Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

