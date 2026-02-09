РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Что известно:
- В Киеве прогремели мощные взрывы
- РФ атаковала Киевскую область баллистическими ракетами
Российские оккупанты нанесли новые удары по Киевской области. Мощные взрывы были слышны даже в столице. Об этом писал мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что россияне продолжают свой террор.
"Громко в столице. Россияне продолжают свой террор. Оставайтесь в укрытиях до отбоя!" - отметил он.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне второй раз за день атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Они летели в направлении города Васильков.
Куда целился враг
Мониторинговый канал отметил, что целью врага второй раз за день был Васильков. Вечером россияне атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами "Искандер-М". Отмечается, что взрывы прогремели в секторе Васильков-Глеваха.
"Враг пытается уничтожить авиацию ВС Украины для вероятного повторного ракетного удара по территории Украины. В последних ударах — большинство обезвреженных КР приходилось именно на авиацию", — говорится в сообщении.
В то же время украинское военное командование пока эту информацию не подтвердило.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ в Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Другие новости:
- Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт в Запорожье
- Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации
- Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахидами", что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред