На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

Главное из новостей:
- Бытовая техника в СССР была дорогой и малодоступной
- Телевизоры и холодильники оставались мечтой для большинства семей
- Очереди за техникой в СССР продолжались годами
Бытовая техника в Советском Союзе была не просто удобством — она была символом статуса. Телевизор в гостиной, холодильник на кухне или даже дисковый телефон в коридоре превращались в признак достатка, а иногда — в предмет многолетнего ожидания.
Главред узнал, сколько на самом деле стоили самые популярные приборы и как менялась их доступность.
Телевизоры
Первые советские телевизоры появились еще в 1932 году - всего 20 штук, с экраном размером с спичечную коробку. Массовое производство началось после войны с легендарного КВН-49, говорится в материале УНИАН.
- В 1960-х черно-белый телевизор стоил 900–1200 рублей, при зарплате 600–800.
- После денежной реформы цена на популярный "Рекорд" упала до 450 рублей, а впоследствии - до 212.
- Первые цветные "Рубины" стали настоящей роскошью: около 1000 рублей, что было недостижимо для большинства семей.
Холодильники
Первые холодильники "ЗИС-Москва" появились в 1950-х, но настоящий прорыв произошел после реформы.
- "Саратов" до реформы стоил 1,5 тыс. рублей, после — около 150 рублей.
- В 1962 году холодильник имели менее 5% семей.
- К 1970-м ситуация изменилась: техника уже стояла в 34% квартир.
- В 1970 году новый холодильник стоил 330–370 рублей при зарплате 120–150.
Стиральные машины и пылесосы
Бытовые приборы, которые сегодня кажутся обыденностью, в СССР были серьезной инвестицией.
- Стиральная машина в 1950-х — 600 рублей, то есть фактически месячная зарплата.
- Пылесос в 1960-х — 40–50 рублей при зарплате 80–110.
- В 1970-х стиральные машины имели 64% городских семей, а пылесосы — только 16%.
Телефон и магнитофон
Первыми "голосами" в квартирах были репродукторы — "тарелки", которые в 1930-х стоили 20 рублей, а впоследствии подешевели до 7.
В 1940-х их вытеснили радиоприемники:
- "Москвич-В" стоил 180–212 рублей при зарплате 700.
Магнитофоны стали массовыми в 1960-х:
- "Романтик" — 160 рублей при зарплате 90.
- Более дорогие модели — 200 рублей.
Телефонный аппарат был самым доступным:
- Дисковый телефон — 20 рублей.
- Абонплата — 2,50 рубля в месяц.
Но главная проблема — не цена, а очереди на подключение, которые могли длиться годами. Телефон в квартире был почти таким же "трофеем", как автомобиль.
Вас может заинтересовать:
- Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек
- Действительно работало: для чего в СССР массово клали газеты в холодильник
- Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред