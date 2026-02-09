На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

Все, кто застал СССР, вероятно, помнят первые телевизоры с маленьким экраном и большие шумные холодильники.

Сколько стоила бытовая техника в СССР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бытовая техника в СССР была дорогой и малодоступной

Телевизоры и холодильники оставались мечтой для большинства семей

Очереди за техникой в СССР продолжались годами

Бытовая техника в Советском Союзе была не просто удобством — она была символом статуса. Телевизор в гостиной, холодильник на кухне или даже дисковый телефон в коридоре превращались в признак достатка, а иногда — в предмет многолетнего ожидания.

Главред узнал, сколько на самом деле стоили самые популярные приборы и как менялась их доступность.

Телевизоры

Первые советские телевизоры появились еще в 1932 году - всего 20 штук, с экраном размером с спичечную коробку. Массовое производство началось после войны с легендарного КВН-49, говорится в материале УНИАН.

В 1960-х черно-белый телевизор стоил 900–1200 рублей, при зарплате 600–800.

После денежной реформы цена на популярный "Рекорд" упала до 450 рублей, а впоследствии - до 212.

Первые цветные "Рубины" стали настоящей роскошью: около 1000 рублей, что было недостижимо для большинства семей.

Холодильники

Первые холодильники "ЗИС-Москва" появились в 1950-х, но настоящий прорыв произошел после реформы.

"Саратов" до реформы стоил 1,5 тыс. рублей, после — около 150 рублей.

В 1962 году холодильник имели менее 5% семей.

К 1970-м ситуация изменилась: техника уже стояла в 34% квартир.

В 1970 году новый холодильник стоил 330–370 рублей при зарплате 120–150.

Стиральные машины и пылесосы

Бытовые приборы, которые сегодня кажутся обыденностью, в СССР были серьезной инвестицией.

Стиральная машина в 1950-х — 600 рублей, то есть фактически месячная зарплата.

Пылесос в 1960-х — 40–50 рублей при зарплате 80–110.

В 1970-х стиральные машины имели 64% городских семей, а пылесосы — только 16%.

Телефон и магнитофон

Первыми "голосами" в квартирах были репродукторы — "тарелки", которые в 1930-х стоили 20 рублей, а впоследствии подешевели до 7.

В 1940-х их вытеснили радиоприемники:

"Москвич-В" стоил 180–212 рублей при зарплате 700.

Магнитофоны стали массовыми в 1960-х:

"Романтик" — 160 рублей при зарплате 90.

Более дорогие модели — 200 рублей.

Телефонный аппарат был самым доступным:

Дисковый телефон — 20 рублей.

Абонплата — 2,50 рубля в месяц.

Но главная проблема — не цена, а очереди на подключение, которые могли длиться годами. Телефон в квартире был почти таким же "трофеем", как автомобиль.

