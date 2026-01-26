Сейчас такое и представить не можешь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

Основное:
- В СССР были продукты, которые сегодня почти исчезли
- Большинство из них создавались для удобства и массового потребления
- Часть вызывает ностальгию, другие кажутся странными современным покупателям
В советскую эпоху выбор продуктов был значительно скромнее, однако это не мешало пищевой промышленности экспериментировать. Часть тогдашних новинок сегодня кажется диковинкой, другая — вызывает ностальгию. Многие из этих продуктов когда-то были привычными, но теперь почти полностью исчезли с полок магазинов, пишет Oboz.ua.
Форматы, которые создавались для массового потребления и удобства, со временем уступили место современным технологиям и изменившимся пищевым привычкам. Вот несколько примеров гастрономических "артефактов" СССР, которые сейчас встречаются разве что в воспоминаниях.
Плавленый сыр в тюбиках
Когда-то это был настоящий хит — удобный, компактный и любимый детьми. Его брали в дорогу или ели прямо из упаковки. Сегодня такой формат почти исчез, уступив место брикетам и нарезке.
Кофе и какао в брикетах
Прессованные бруски, которые достаточно было залить кипятком, были популярны благодаря простоте. Дети нередко грызли их как сладости. С появлением растворимого кофе и капсульных систем брикеты потеряли актуальность.
Ионитное молоко
Экспериментальный продукт со сниженным содержанием кальция создавали для детей и людей с особыми потребностями. Несмотря на научную идею, широкого использования он не получил и исчез из производства.
Апельсиновый майонез
Один из самых смелых экспериментов советской пищевой промышленности. Десертный соус на основе майонеза и апельсинового сока так и не стал популярным — потребители не оценили необычный вкус.
Фруктовый кефир
Менее сладкий, чем современные йогурты, но натуральный и ароматный. Дети любили его за легкую кислинку и фруктовые нотки. Сегодня подобные напитки почти не производятся.
Медовое масло
Популярный когда-то завтрачный продукт — сливочное масло, смешанное с натуральным медом. Продавалось на развес и считалось питательным деликатесом. Со временем его вытеснили отдельные продукты.
