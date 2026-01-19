Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана Сирка

Юрий Берендий
19 января 2026, 17:45
39
История Ивана Сирко скрывает мистическую тайну, которая пугала советскую власть настолько, что в СССР пошли на похищение его черепа, указали ученые.
Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана Сирка
Где похоронен Сирко - почему Москва хотела похитить череп Сирко / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о похищении черепа Сирко
  • Кем были характерники
  • Почему Москва боялась Сирко

Имя кошевого атамана Ивана Сирко веками окутано мистикой, а его могила стала объектом страха и контроля советских спецслужб — настолько сильным был символ казацкой силы, который Москва стремилась уничтожить или присвоить. Об этом говорится в видеопроекте "Загубленный мир" на YouTube.

Главред выяснил , почему в России боятся казацких лидеров прошлого.

видео дня

Что известно о казаках-характерниках

После уничтожения Запорожской Сечи российские власти вывезли казацкие клейноды, а украинские земли раздали лояльным помещикам. Однако народная память оказалась сильнее репрессий.

"После ликвидации Сечи казацкие клейноды и казну вывезли в Петербург. Земли отдали лояльным помещикам, а население закрепостили. Однако потомки казаков всегда помнили своих гетманов и атаманов", — сказал ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Смотрите видео о том, где похоронены казацкие гетманы и атаманы:

Особое место в фольклоре занимал Иван Сирко — характерник, наделенный сверхъестественной силой. По легенде, ее можно было унаследовать, выполняя ритуал на его могиле.

"И особенно популярной в народе была легенда о характернике Сирко, который завещал, каким образом можно унаследовать его сверхъестественную силу", — сказал Геннадий Попенко.

Как становились казаками-характерниками

Бывший казак-пластун Михаил Нелипа попытался выполнить обряд, но столкнулся с пугающими видениями.

"Во второй раз он вдруг увидел столько войска Запорожского, что земля стонала. А в третий раз били барабаны, стреляли пушки", — добавил Попенко.

После этого мужчина больше не решился возвращаться к могиле атамана.

Почему могилу Сирка контролировали НКВД и КГБ

Популярность легенд была настолько велика, что советские спецслужбы взяли захоронение под жесткий контроль.

"Всех, кто подходил к могиле Сирка, сразу брали на учет. Ими начинали интересоваться НКВД, затем КГБ", — сказал антрополог, доктор исторических наук, профессор Сергей Сегеда.

Восстание села против советской власти

В 1965 году советская власть решила перенести останки Сирка на Хортицу. Это вызвало настоящий протест.

"Было принято уже решение Совета министров Украины. Создали там археологическую группу, чтобы забрать останки Сирко на Хортицу. Так вот это село Капуловка, он (Сирко, - ред.) был настолько популярен и вокруг той могилы, сколько было легенд, что это село восстало даже в советские времена. И вышли там с кольями, говорили, что оно будет сражаться. Не дало забрать те кости", - указал профессор Сергей Сегеда.

Люди осознавали, что речь идет не просто о перезахоронении.

"Сирко является символом силы украинского народа, символом силы казачества. Люди понимали, что россияне хотят это украсть", — отметил политтехнолог, основатель "Академии характерничества" Денис Богуш.

Как в СССР похитили череп Ивана Сирко

После угрозы затопления могилы власти все же добились перезахоронения. Руководить перезахоронением власти командировали ученого из России. Именно тогда произошла одна из самых загадочных историй.

"Раскопки проводились крайне неквалифицированно, без надлежащей фиксации, как археологи это делают, фиксируют, фотографируют. Единственное, что они дошли до костей Сирко, собрали все это в мешок и принесли в местный клуб. И она, значит, начала там эти кости раскладывать в анатомической последовательности. А местное население стояло и очень следило, потому что они боялись, что кости Сирка могут украсть. И она (российская ученый, - ред.) тайком закатала череп Сирка под свою юбку ночью, когда народ немного, ну, потерял бдительность, спать хотелось. А сама вместо него вынула заранее заготовленный череп человека катакомбной культуры. И как ни в чем не бывало, там положила. И дальше они отправили тот череп в Москву", - указал антрополог Сегеда.

Как удалось вернуть череп Сирка

В конце 1980-х Сергею Сегеде удалось вернуть реликвию в Украину.

"Выдали мне гербовую бумагу... по которой они поручали мне привезти этот череп из Москвы в Киев", — добавил Сергей Сегеда.

Некоторое время череп хранился у него дома, что имело тревожные последствия.

"Находиться в комнате, в которой находился череп Сирка, было неприятно... возникало чувство какой-то тревоги", — напомнил ученый.

Почему такие артефакты опасно хранить дома

Мистическую природу реликвии подтверждают и современные исследователи.

"Все артефакты, которые обладают силой, нужно хранить в отдельных местах и точно не там, где ты живешь", — сказал Денис Богуш.

Где похоронен Сирко

В конце концов череп Ивана Сирко перезахоронили вместе с телом.

"Очень правильно, что воссоединили тело... Это усиливает украинскую идентичность, усиливает силу Украины", — резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

запорожец История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:35Фронт
Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

18:20Энергетика
Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:21Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Последние новости

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

Реклама
17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

Реклама
15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

12:47

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:08

Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

12:05

РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

12:01

"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

Реклама
11:59

Почему 20 января нельзя поднимать мелкие вещи с пола: какой церковный праздник

11:55

Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

11:51

Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять