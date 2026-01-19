Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана Сирка

История Ивана Сирко скрывает мистическую тайну, которая пугала советскую власть настолько, что в СССР пошли на похищение его черепа, указали ученые.

Где похоронен Сирко - почему Москва хотела похитить череп Сирко

Имя кошевого атамана Ивана Сирко веками окутано мистикой, а его могила стала объектом страха и контроля советских спецслужб — настолько сильным был символ казацкой силы, который Москва стремилась уничтожить или присвоить. Об этом говорится в видеопроекте "Загубленный мир" на YouTube.

Главред выяснил , почему в России боятся казацких лидеров прошлого.

Что известно о казаках-характерниках

После уничтожения Запорожской Сечи российские власти вывезли казацкие клейноды, а украинские земли раздали лояльным помещикам. Однако народная память оказалась сильнее репрессий.

"После ликвидации Сечи казацкие клейноды и казну вывезли в Петербург. Земли отдали лояльным помещикам, а население закрепостили. Однако потомки казаков всегда помнили своих гетманов и атаманов", — сказал ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Особое место в фольклоре занимал Иван Сирко — характерник, наделенный сверхъестественной силой. По легенде, ее можно было унаследовать, выполняя ритуал на его могиле.

"И особенно популярной в народе была легенда о характернике Сирко, который завещал, каким образом можно унаследовать его сверхъестественную силу", — сказал Геннадий Попенко.

Как становились казаками-характерниками

Бывший казак-пластун Михаил Нелипа попытался выполнить обряд, но столкнулся с пугающими видениями.

"Во второй раз он вдруг увидел столько войска Запорожского, что земля стонала. А в третий раз били барабаны, стреляли пушки", — добавил Попенко.

После этого мужчина больше не решился возвращаться к могиле атамана.

Почему могилу Сирка контролировали НКВД и КГБ

Популярность легенд была настолько велика, что советские спецслужбы взяли захоронение под жесткий контроль.

"Всех, кто подходил к могиле Сирка, сразу брали на учет. Ими начинали интересоваться НКВД, затем КГБ", — сказал антрополог, доктор исторических наук, профессор Сергей Сегеда.

Восстание села против советской власти

В 1965 году советская власть решила перенести останки Сирка на Хортицу. Это вызвало настоящий протест.

"Было принято уже решение Совета министров Украины. Создали там археологическую группу, чтобы забрать останки Сирко на Хортицу. Так вот это село Капуловка, он (Сирко, - ред.) был настолько популярен и вокруг той могилы, сколько было легенд, что это село восстало даже в советские времена. И вышли там с кольями, говорили, что оно будет сражаться. Не дало забрать те кости", - указал профессор Сергей Сегеда.

Люди осознавали, что речь идет не просто о перезахоронении.

"Сирко является символом силы украинского народа, символом силы казачества. Люди понимали, что россияне хотят это украсть", — отметил политтехнолог, основатель "Академии характерничества" Денис Богуш.

Как в СССР похитили череп Ивана Сирко

После угрозы затопления могилы власти все же добились перезахоронения. Руководить перезахоронением власти командировали ученого из России. Именно тогда произошла одна из самых загадочных историй.

"Раскопки проводились крайне неквалифицированно, без надлежащей фиксации, как археологи это делают, фиксируют, фотографируют. Единственное, что они дошли до костей Сирко, собрали все это в мешок и принесли в местный клуб. И она, значит, начала там эти кости раскладывать в анатомической последовательности. А местное население стояло и очень следило, потому что они боялись, что кости Сирка могут украсть. И она (российская ученый, - ред.) тайком закатала череп Сирка под свою юбку ночью, когда народ немного, ну, потерял бдительность, спать хотелось. А сама вместо него вынула заранее заготовленный череп человека катакомбной культуры. И как ни в чем не бывало, там положила. И дальше они отправили тот череп в Москву", - указал антрополог Сегеда.

Как удалось вернуть череп Сирка

В конце 1980-х Сергею Сегеде удалось вернуть реликвию в Украину.

"Выдали мне гербовую бумагу... по которой они поручали мне привезти этот череп из Москвы в Киев", — добавил Сергей Сегеда.

Некоторое время череп хранился у него дома, что имело тревожные последствия.

"Находиться в комнате, в которой находился череп Сирка, было неприятно... возникало чувство какой-то тревоги", — напомнил ученый.

Почему такие артефакты опасно хранить дома

Мистическую природу реликвии подтверждают и современные исследователи.

"Все артефакты, которые обладают силой, нужно хранить в отдельных местах и точно не там, где ты живешь", — сказал Денис Богуш.

Где похоронен Сирко

В конце концов череп Ивана Сирко перезахоронили вместе с телом.

"Очень правильно, что воссоединили тело... Это усиливает украинскую идентичность, усиливает силу Украины", — резюмирует он.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

