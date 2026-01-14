Когда Украину впервые признали независимой - новое открытие 'ломает' учебники истории

О чем идет речь в материале:
- Когда Украину впервые признали независимой в мире
- Какая первая дата независимости Украины
История украинской государственности может быть значительно древнее, чем это подают учебники, ведь османские архивы содержат документы, свидетельствующие о международном признании Казацкой Украины еще в XVIII веке. Об этом в комментарии Укринформу сообщил украинский ученый, историк-османист, доцент кафедры истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского Александр Середа.
Главред выяснил , когда Украину впервые признали независимой.
Османские архивы о независимости Украины в XVIII веке
Недавно в Османском архиве Стамбула был найден уникальный документ середины XVIII века, в котором Украина рассматривается как независимое государство и субъект международной политики.
Письмо Пилипа Орлика османскому султану: что в нем сказано о независимости Украины
Ключевым доказательством является письмо гетмана Пилипа Орлика османскому султану 1728 года, где зафиксирована позиция европейских союзников относительно украинской государственности.
"В частности, в письме гетмана Пилипа Орлика к османскому султану 1728 года зафиксирована позиция шведского короля о необходимости существования Украины как независимого государства. Цитирую: "Украина должна быть независимым государством, оставаясь в руках казацкого сообщества". И османская сторона с этой позицией соглашалась, глядя на дальнейшие действия в отношении гетмана", — сказал Середа.
Почему османские власти поддерживали независимую Украину
По словам историка, дальнейшие действия Османской империи свидетельствуют, что позиция относительно независимости Украины была не декларативной, а практической.
Документ был найден и переведен непосредственно с оригинальной рукописи, которая недавно поступила в фонды Османского архива в Стамбуле.
"Новые поступления и обработка документов, введение в электронный каталог дают возможность раскрыть еще неизвестные страницы из жизни Пилипа Орлика", — отметил историк.
Середа отметил, что Османский архив в Стамбуле дополняется материалами Ориентального отдела Народной библиотеки Кирилла и Мефодия в Софии, а также архивами других европейских стран.
"Кроме этого, исследования подкреплены еще и Протоколом о сотрудничестве с турецкими архивами, который подписан в 2021 году", — отметил Середа.
Он добавил, что протокол о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Дирекцией государственных архивов при президенте Турецкой Республики вступил в силу 28 января 2021 года.
