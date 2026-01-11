Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для России

11 января 2026 года - дата, которая разрушила сакральный для Кремля миф о "великой победе" и стала доказательством поражения в войне против Украины.

11 января 2026 года стало датой, которая разрушила один из ключевых мифов российской пропаганды. День, который в Кремле предпочитали не замечать, неожиданно превратился в символ исторического поражения и идеологического тупика РФ в войне против Украины. Об этом в видео на YouTube заявил историк, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, какая война длилась дольше: российско-украинская или "Великая отечественная".

Россия живет мифами, а не реальностью

По словам Алфьорова, вся логика российской агрессии основана не на военном расчете, а на мифах, символах и пропагандистских штампах.

"Такого позорного исторического поражения россияне давно не знали. 11 января 2026 года буквально переворот в их пропагандистской машине и закипание мозгов", — сказал Александр Алфьоров.

Он отмечает, что вторжение России в Украину с самого начала подавалось как идеологическая "миссия", а не война в классическом понимании.

"В первую очередь нужно подчеркнуть, что россияне действительно живут мифами. Мы это понимаем", — добавил он.

Почему Путин напал на Украину

Альфьоров обращает внимание на то, что в 2022 году Путину так и не удалось отметить событие, которое он очень хотел сделать символическим. Речь идет о столетии со дня создания Советского Союза.

"И, конечно, планы Путина были перечеркнуты этими его... так называемыми тремя днями", — утверждает он.

Смотрите видео заявления Алфёрова:

От "фашистов" до "нацистов": как менялась риторика Кремля

Историк обращает внимание на изменение пропагандистской риторики Кремля уже в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Нападали они 24 февраля 2022 года на так называемых фашистов, как они говорили, — указал историк.

Кроме того, показательным стало и выступление российского диктатора и военного преступника Владимира Путина 9 мая 2022 года.

"9 мая 2022 года Путин впервые с 30-х годов сказал слово, точнее не сказал слово фашисты, потому что до этого он оперировал этим, а сказал нацисты и неонацисты", — утверждает он.

1418 дней: сакральная цифра, которая обернулась против Кремля

Ключевым моментом, по словам Алферова, стало именно 11 января 2026 года — день, когда полномасштабная война РФ против Украины достигла отметки в 1418 дней.

"Но, друзья, не в этом история о 11 января 2026 года, а в том, что в этот день начался 1418 день полномасштабного вторжения россиян в Украину", — сообщил Александр Алферов.

Эта цифра имеет особое значение для российской исторической мифологии.

"Мы знаем, что наша война началась 19 февраля 2014 года и называется "Война за независимость Украины". Но полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года. Так вот, самое большое поражение в том, что именно столько дней, 1418 (столько дней прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину, — ред.), длилась так называемая "Великая Отечественная война", — подчеркнул историк.

Глава Института национальной памяти подчеркивает, что в России это знал каждый — от школьника до пенсионера.

"И каждый пионер, комсомолец, и все в стране знали, что 1418 дней и ночей длилась война", — сказал Александр Алферов.

Почему эта дата стала идеологической катастрофой РФ

Альферов объясняет, что за 1418 дней Второй мировой войны советские войска прошли путь от Волги до Берлина. За тот же срок современная Россия не смогла достичь даже минимальных целей.

"За это время, во время Второй мировой войны, фронт продвинулся на такое огромное количество километров от Волги до Берлина", — напомнил он.

Зато в войне против Украины ситуация выглядит противоположной.

"А здесь не смогли и взять Киев, не смогли взять много других городов", — поделился историк.

Кремль молчит, потому что ответить нечего

Наиболее показательным, по мнению историка, стало полное молчание российской пропаганды по поводу этой даты.

"И в конце концов, в чем их самая большая беда? В том, что они молчат", — сказал он.

Он отмечает, что Кремль просто не может объяснить обществу символический провал.

"Ведь даже эти дни, о которых они говорили, 1418 дней, это та цифра, которая для них, для всех — святая", — резюмирует Алферов.

И именно поэтому тема исчезла из публичного пространства РФ.

"И они снова засунули языки знаете куда. Где, конечно, их пропагандисты их и держат", — указал историк.

Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ.

