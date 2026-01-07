Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССР

На карте Украины есть город, который почти столетие был заложником советской пропаганды.

История города Благовещенск

На карте Кировоградщины есть город, чье название долгое время было неразрывно связано с идеологией советской империи. Однако за фасадом типичного промышленного города скрывается тысячелетняя история и корни, которые достигают времен бронзового века.

Главред узнал историю Благовещенского.

Что скрывают древние недра региона

Окрестности современного Благовещенского были магнитом для людей еще за тысячи лет до появления первых государственных образований. Как пишет "Телеграф", археологические раскопки вблизи сел Данилова Балка, Сабатиновка и Луполово обнаружили уникальные памятники. В частности, здесь находятся остатки поселений трипольской культуры, датируемые второй половиной IV тысячелетия до н. э.

Интересно, что именно местное село Сабатиновка дало название целой археологической культуре позднего периода бронзового века - сабатиновской. Поэтому этот край всегда был центром цивилизации на территории современной Украины.

Как и когда возник современный город

Село на месте будущего Благовещенска появилось в начале 1880-х годов как выселки Грушковского сахарного завода. Основанное в 1870 году, оно получило название Грушка.

Однако бурный ХХ век принес идеологические изменения. После установления советской власти в 1918 году, поселок попал под волну массовых переименований. Летом 1924 года, на волне культа умершего вождя пролетариата, Грушку переименовали в Ульяновку - в честь Владимира Ульянова (Ленина). Под этим именем город жил следующие 92 года.

Что произошло с городом во время войны

Статус поселка городского типа Ульяновка получила осенью 1938 года. Но мирное развитие прервала Вторая мировая война. Оккупация немецкими войсками началась 1 августа 1941 года и продолжалась более двух с половиной лет. Лишь 12 марта 1944 года советские войска выбили врага из населенного пункта.

Важным этапом стала административная реформа 1954 года. 12 февраля поселок официально вошел в состав Кировоградской области. Свой современный городской статус поселение получило относительно недавно - в 1974 году.

Почему город сменил название на Благовещенск

Процесс очистки от советских топонимов стал возможным благодаря закону о декоммунизации, принятому в 2015 году. Отказ от имени Ульянова был не просто юридической формальностью, а актом возвращения исторической идентичности. 19 мая 2016 года Верховная Рада Украины официально переименовала город Ульяновка на Благовещенское.

