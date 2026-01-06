Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

Марина Иваненко
6 января 2026, 14:09
52
Украинская кухня XIX века была суровой и однообразной. Что такое кваша, тетеря и соломаха и почему эти блюда сегодня осмелятся попробовать не все.
Что ели украинцы в 19 веке?
Что ели украинцы в 19 веке? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что ели наши предки 200 лет назад
  • Вкусной ли была еда в 19 веке

Украинская кухня XIX века - это не только праздничные крученики и утки с яблоками. Для большинства населения ежедневный рацион был суровым, однообразным и подчиненным необходимости выживать в условиях тяжелого физического труда и многочисленных религиозных постов.

Пока дворяне лакомились заграничными деликатесами, на крестьянских столах царили блюда, главной целью которых было не удовольствие, а ощущение сытости на долгие часы. Главред расскажет о пяти самых специфических блюдах прошлого - тех, которые вряд ли захочется заказать в современном ресторане, но которые спасали наших предков от голода.

видео дня

Кваша: кислый "мусс" из глубины веков

Как рассказывают на канале "Иронический историк", кваша - одно из древнейших украинских блюд, которое сегодня почти исчезло из употребления.

Ее готовили из ржаной или гречневой муки с добавлением солода. Смесь запаривали кипятком, оставляли в теплом месте для закисания ("кваситься"), а затем варили до загустения. В результате получалось блюдо со слизистой консистенцией и резким кисловато-сладким вкусом.

Летом квашу ели холодной, иногда заправляли ягодами. Однако для современного неба этот "ржаной мусс" кажется слишком кислым и необычным.

Лемишка: когда "ложка стоит"

Лемишка была спасением в дни, когда не хватало времени или продуктов. Это поджаренная гречневая мука, заваренная кипятком до состояния густой, вязкой массы.

Правильно приготовленная лемишка должна была быть настолько плотной, чтобы в ней буквально "стояла ложка". Ее ели горячей - с маслом или шкварками.

Для современного человека главной проблемой становится монотонная текстура и почти полное отсутствие яркого вкуса. Без добавок она напоминает густое тесто, которое трудно глотать без большого количества жидкости.

Кислая ячменная каша: ферментация без компромиссов

Это блюдо готовили преимущественно во время постов. Вареную ячменную крупу высыпали в бочку, пересыпали ржаным солодом и заливали сыровцом - хлебным квасом. Потом оставляли в тепле, пока масса не вскисала.

Представьте холодную, кислую кашу с отчетливым запахом брожения. Сочетание ферментированного зерна и резкого кваса создавало вкусовой профиль, который сегодня назвали бы слишком радикальным, даже для ценителей ферментированной пищи.

Видео о том, какую еду ели украинцы 200 лет назад, можно посмотреть здесь:

Тетеря (Рябко): казацкая болтушка

Тетеря была популярной среди казаков и крестьян благодаря своей энергоемкости. Это жидкая каша из ржаной муки, сваренная на воде или рыбной похлебке. Часто к ней добавляли пшено.

На вид блюдо напоминало сероватую болтушку. Без шкварок или жареного лука тетеря была пресной и клейкой. Ее второе название - "Рябко" - происходило от того, что зерна пшена в ржаной массе выглядели, как рябая шерсть собаки.

Эстетика и вкус здесь явно уступали практичности.

Соломаха: жидкое тесто как топливо

Соломаха - одно из самых простых казацких блюд. Ее готовили из ржаной муки, разведенной водой до состояния жидкой каши, и проваривали.

Основными приправами были чеснок и масло, а в непостные дни - смалец. Фактически это было вареное жидкое тесто. Без достаточного количества зажарки соломаха имела сырой, мучнистый привкус.

Она прекрасно выполняла роль "горючего" для организма в походе, но как самостоятельное блюдо сегодня кажется слишком примитивной и тяжелой для желудка.

Еда не для наслаждения

Эти блюда напоминают, что еще 200 лет назад еда была прежде всего инструментом выживания, а не удовольствия. Высокое содержание ферментированных продуктов - кваса, солода, заквасок - делало такие блюда полезными для пищеварения, хотя их вкус был далеким от современных стандартов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Иронический историк"

Канал "Иронический историк" - это популярный украинский YouTube-проект, созданный историком Иваном Мищуком, специализирующийся на критическом освещении истории Украины и разрушении распространенных мифов. Проект ставит целью популяризацию исторических знаний и, что самое важное, побуждает зрителей к самостоятельному изучению и поиску фактов. Автор использует легкий, доступный и ироничный стиль, чтобы сделать сложные исторические дискуссии интересными для широкой аудитории. Канал является важной площадкой для обсуждения вопросов украинской идентичности, традиций и наследия, противопоставляя себя устаревшим или пропагандистским нарративам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинская кухня интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:37Война
Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

14:00Украина
Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Последние новости

15:07

"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

15:01

Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина: раскрыт план президента США

14:50

Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находкаВидео

14:41

Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

14:37

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозуРоссияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
14:34

Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

14:26

Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

14:17

Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

Реклама
14:09

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

14:05

В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

14:00

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

13:55

Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

Реклама
12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

11:58

Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

11:43

Почему 7 января нельзя считать мелкие монеты: какой церковный праздник

11:38

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:25

Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

11:05

"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

10:55

Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконникеВидео

10:50

В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

10:42

Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

10:41

Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: в FT назвали самый большой риск

10:33

Готовит ли доллар резкий скачок: банкир спрогнозировал курс валют на неделю

10:21

Украина в тройке лучших: первые прогнозы, кто победит на Евровидении-2026

10:20

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня МозговогоВидео

09:35

Астрологи назвали главный транжир среди знаков зодиака: кто тратит больше всех

09:33

С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

09:29

Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

Реклама
09:24

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

09:24

Неузнаваемый таксист: куда делся популярный в 90-х певец Лери ВиннВидео

09:23

Для фанатов "Великолепного века": 5 лучших турецких исторических телесериалов

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 января (обновляется)

08:51

Снег, гололед и морозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

08:27

Не копировать, а опережать: производитель оружия предупредил Запад об упущенном времени

08:16

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Что задумал Трамп с Мадуромнение

07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроныВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять