Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

Марина Иваненко
4 января 2026, 13:03
34
Сало - не просто еда. Это стратегический ресурс, суперфуд и культурный код украинцев с тысячелетней историей.
Сало - визитная карточка украинцев
Сало - визитная карточка украинцев / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему сало так популярно
  • Сало является вредным или полезным

Сало для украинца - это не просто продукт питания. Это культурный код, мем и даже элемент национальной идентичности. Однако исторический путь этого деликатеса значительно сложнее устоявшихся стереотипов. Главред расскажет более подробно.

Шумерский старт и античный стандарт

Как свидетельствуют данные исторического канала WAS, корни так называемого "культа сала" уходят в глубины тысячелетий и совсем другие географические широты.

видео дня

Вопреки распространенному мнению, первыми, кто системно потреблял свиной жир, были вовсе не славяне. История приручения свиней насчитывает около 10 тысяч лет, а одними из первых "потребителей сала" стали жители Месопотамии - шумеры.

В жарком климате региона выращивание свиней было экономически выгодным: животные быстро набирали вес, были всеядными и не требовали сложного ухода.

Однако настоящий "золотой век" сала наступил в Древнем Риме. Именно римляне превратили его в элемент государственной продовольственной стратегии. Продукт под названием larido входил в обязательный паек римских легионеров.

Причины были сугубо практическими:

  • высокая калорийность - источник энергии для длительных маршей;
  • длительное хра нение - засоленное сало не портилось неделями;
  • доступность - значительно дешевле мяса, что позволяло кормить большие армии.

Интересно, что именно в Италии, в городе Колонната, появился один из самых известных мировых деликатесов - Lardo di Colonnata. Его выдерживали в мраморных ваннах, и сначала это была пища каменщиков, которым требовалась чрезвычайная физическая выносливость.

Видео о том, почему сало стало культурным кодом Украины, можно посмотреть здесь:

Почему именно Украина считается родиной сала

Если сало было популярным во многих культурах, почему же именно оно стало символом Украины? Историки выделяют несколько ключевых факторов, которые сформировались в XV-XVII веках.

Религиозный и военный фактор

Во время постоянных набегов крымских татар и османских войск захватчики забирали весь скот, кроме свиней, ведь ислам запрещает потребление свинины. Выращивание свиней стало для местного населения способом выживания и сохранения хозяйства.

Казацкая кухня

Для запорожцев сало было идеальным "сухпайком". Его брали в походы, оно не портилось в жару, его можно было есть сырым, жарить или добавлять в кулеш.

Экономическая целесообразность

Сало было доступным для крестьян, тогда как мясо часто продавали или отдавали на барский стол. Украинцы же усовершенствовали искусство засолки, копчения и приправления чесноком, превратив простой продукт в гастрономический символ.

Сало в экстремальных условиях: от полюсов до космоса

Благодаря уникальным физико-химическим свойствам сало стало незаменимым не только на кухне, но и в экстремальных условиях.

Антарктика

Исследователи Южного полюса, в частности экспедиции Руаля Амундсена и Роберта Скотта, полагались на жиры как основной источник энергии и тепла. Современные полярники подтверждают: в критическом холоде кусок сала с черным хлебом - одно из самых эффективных средств терморегуляции.

Космос

Украинский космонавт Павел Попович вспоминал, что во время космических полетов сало входило в рацион экипажей - правда, в специальном виде: в тубах или вакуумных упаковках.

Действительно ли сало вредно

В течение десятилетий сало демонизировали из-за высокого содержания холестерина. Однако современные исследования в значительной степени реабилитировали этот продукт.

Главная его ценность - арахидоновая кислота, полиненасыщенная жирная кислота, необходимая для работы сердечной мышцы, иммунной системы и обмена веществ. Она практически отсутствует в растительных маслах и является дефицитной в других продуктах.

Ключевое предостережение - умеренность: оптимально 20-30 граммов в день и именно сырого соленого сала, а не жареного или копченого с промышленными добавками.

Сало прошло путь от простого способа консервации жира в античности до символа несокрушимости и гостеприимства украинского народа. Сегодня это не только традиционная закуска, но и объект кулинарных экспериментов - от сала в шоколаде до молекулярной кухни.

История этого продукта доказывает: то, что помогало выживать шумерам, римским легионерам и казакам, остается актуальным и в XXI веке.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: WAS: Популярная история

WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сало интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиков

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиков

14:10Война
Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

14:08Синоптик
Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

Последние новости

14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
13:39

Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

13:21

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашелФото

13:03

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

13:00

"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

Реклама
12:59

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:57

План появился еще более 60 лет назад: почему во Львове на самом деле нет метроВидео

12:41

РФ готовит новое наступление: какой город Украины хочет захватить враг до февраля

12:05

"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

12:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:52

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:44

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

11:21

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

10:48

"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

10:31

Путин перед сложным выбором: все сценарии для диктатора рискованны - The Times

Реклама
10:25

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

10:15

"Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

10:11

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:20

Почему 5 января нельзя выполнять домашнюю уборку: какой церковный праздник

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 января (обновляется)

08:49

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

08:40

Гороскоп на неделю с 5 по 11 января: Львы достигнут целей, Девам - решат проблемы

08:23

Венесуэла получила исполняющего обязанности президента – кто им стал

08:10

Кремль все меньше доверяет Кадыровумнение

07:44

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

06:10

Как Москва пытается доказать, что является надёжной "политической крышей" для людоедских режимовмнение

05:12

Стюардесса раскрыла, на какие два места в самолете никогда не сядет: какая причина

04:30

Больше, чем начало белой полосы: какие знаки зодиака вскоре покорят удачу

03:37

Многие используют неправильно: как процедить макароны дуршлагом

02:31

Что нужно положить в карман от порчи: приметы в праздник 4 января

01:32

Жизнь после смерти: женщина пережила невероятный опыт и узнала о бессмертии

03 января, суббота
23:25

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

22:55

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

22:32

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

Реклама
22:31

Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

22:03

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

21:29

Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

21:16

Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

20:51

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:36

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:25

"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

20:10

Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять