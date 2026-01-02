Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

В СССР существовала система привилегий, при которой ряд продуктов были доступны только партийной верхушке, тогда как обычные люди о них могли только мечтать.

Дефицитные продукты в СССР - какие продукты в СССР были доступны только элите

В Советском Союзе официально провозглашалось равенство, однако в вопросах питания оно существовало лишь на бумаге - партийная верхушка имела доступ к продуктам, которые для большинства граждан оставались недостижимой мечтой. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный" мир на YouTube, передает 2+2.

Чем кормили партийную верхушку СССР

В самом центре Киева сегодня работает музей живой истории "Мамаева Слобода", но до начала 1970-х годов эта территория была закрытой зоной - здесь располагались элитные сады Центрального комитета Компартии Украины. Именно отсюда отборные фрукты и рыба попадали на столы советских чиновников.

"Каждую грушку, каждую сливку, каждое яблоко в парафиновую бумагу и потом давали туда для Кабмина, или для ЦК, или там Верховной Рады Советской Украины эти груши. Далее там, где Совские пруды, там выращивали карасей. И эти же караси поступали к работникам Кабмина их Советского Союза", - указал Константин Олейник, казак Левушковского куреня Войска Запорожского Низового.

Дефицит в СССР - что ели советские элиты

Пока рядовые советские граждане часами стояли в очередях и видели пустые прилавки, партийная номенклатура не испытывала дефицита. Для них существовала специальная система распределения продуктов - бесплатные продуктовые пайки и закрытые магазины с качественными и даже импортными товарами.

"Это как раз была форма распределения потребительских благ среди этой государственноуправленческой партийной элиты", - указывает Виктория Небрат, доктор экономических наук.

Микоян в США - как в СССР появилось мороженое, колбаса, сосиски

Многие продукты, которые в СССР впоследствии считали собственным изобретением и символом "лучшей жизни", на самом деле имели западное происхождение. В середине 1930-х годов по приказу Иосифа Сталина министр пищевой промышленности Анастас Микоян посетил США и закупил современное оборудование для производства продуктов массового потребления.

"Именно тогда в СССР появились те продукты, которые старшие люди вспоминают и считают, что это было изобретение Советского Союза. На самом деле технология изготовления сосисок, сарделек, сухого молока, джемов, разнообразные соки, изготовление бисквитов, шоколада, конфет - все это привез Микоян", - утверждает Алена Якубец, заведующая отделом Национального музея истории Украины.

Фактически, продукты в СССР были не просто средством выживания, а маркером социального статуса. То, что для "избранных" было привычной частью рациона, для миллионов советских граждан оставалось недоступной роскошью, которую они видели разве что на праздничных столах или в кинохрониках.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

