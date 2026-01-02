Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Юрий Берендий
2 января 2026, 05:09
74
В СССР существовала система привилегий, при которой ряд продуктов были доступны только партийной верхушке, тогда как обычные люди о них могли только мечтать.
Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь
Дефицитные продукты в СССР - какие продукты в СССР были доступны только элите / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что обычно ела партийная элита СССР
  • Какие продукты в СССР считались редкостью
  • Какой секрет приготовления советского мороженого

В Советском Союзе официально провозглашалось равенство, однако в вопросах питания оно существовало лишь на бумаге - партийная верхушка имела доступ к продуктам, которые для большинства граждан оставались недостижимой мечтой. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный" мир на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, что ели советские элиты.

видео дня

Чем кормили партийную верхушку СССР

В самом центре Киева сегодня работает музей живой истории "Мамаева Слобода", но до начала 1970-х годов эта территория была закрытой зоной - здесь располагались элитные сады Центрального комитета Компартии Украины. Именно отсюда отборные фрукты и рыба попадали на столы советских чиновников.

"Каждую грушку, каждую сливку, каждое яблоко в парафиновую бумагу и потом давали туда для Кабмина, или для ЦК, или там Верховной Рады Советской Украины эти груши. Далее там, где Совские пруды, там выращивали карасей. И эти же караси поступали к работникам Кабмина их Советского Союза", - указал Константин Олейник, казак Левушковского куреня Войска Запорожского Низового.

Дефицит в СССР - что ели советские элиты

Пока рядовые советские граждане часами стояли в очередях и видели пустые прилавки, партийная номенклатура не испытывала дефицита. Для них существовала специальная система распределения продуктов - бесплатные продуктовые пайки и закрытые магазины с качественными и даже импортными товарами.

"Это как раз была форма распределения потребительских благ среди этой государственноуправленческой партийной элиты", - указывает Виктория Небрат, доктор экономических наук.

Смотрите видео об элитных магазинах в СССР:

Микоян в США - как в СССР появилось мороженое, колбаса, сосиски

Многие продукты, которые в СССР впоследствии считали собственным изобретением и символом "лучшей жизни", на самом деле имели западное происхождение. В середине 1930-х годов по приказу Иосифа Сталина министр пищевой промышленности Анастас Микоян посетил США и закупил современное оборудование для производства продуктов массового потребления.

"Именно тогда в СССР появились те продукты, которые старшие люди вспоминают и считают, что это было изобретение Советского Союза. На самом деле технология изготовления сосисок, сарделек, сухого молока, джемов, разнообразные соки, изготовление бисквитов, шоколада, конфет - все это привез Микоян", - утверждает Алена Якубец, заведующая отделом Национального музея истории Украины.

Фактически, продукты в СССР были не просто средством выживания, а маркером социального статуса. То, что для "избранных" было привычной частью рациона, для миллионов советских граждан оставалось недоступной роскошью, которую они видели разве что на праздничных столах или в кинохрониках.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известно

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известно

01:11Война
Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

00:08Война
РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

22:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Последние новости

06:33

Чего ждать от 2026 года?

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

05:09

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"Видео

04:22

Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

03:34

Не "права" и не "прицеп" - как правильно на украинском говорить об авто

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
02:30

Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

01:11

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известноФотоВидео

00:08

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

01 января, четверг
23:45

Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

Реклама
22:19

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

21:50

Чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков?мнение

21:31

Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать светФото

21:28

"Я решила": Настя Каменских окончательно разрывает связь с прошлым

20:38

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стеретьВидео

20:19

Угроза под белым покровом: когда избыток снега может "сжечь" растенияВидео

20:00

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

19:22

Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шагВидео

19:21

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

18:55

"Это финишная прямая": Усик назвал точное количество боев до конца карьеры

18:19

"Есть два сценария": что стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина" эксклюзив

Реклама
17:59

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

17:43

Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

17:18

"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

17:08

Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видеоВидео

16:51

Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

16:36

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

16:35

Путин готов "обменять" Украину для окончания войны - что получат США взамен

16:32

Один вид мяса становится деликатесом, другой - дешевеет: что будет с ценами в январе

15:37

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

15:37

Трамп в новогоднюю ночь назвал главную цель на 2026 год

15:33

Цены резко пойдут вверх: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

15:31

"Дорога в Атлантиду": ученые на дне океана обнаружили уникальную находкуВидео

14:55

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:52

ГУР одурачило спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

14:39

Цены поднимут еще выше: эксперт предупредил о подорожании базового продукта

14:26

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

14:24

Цены перестанут расти: какой популярный продукт начнет дешеветь уже в январе

13:51

Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

13:42

Как украинцы раньше находили золото и сокровища - ритуал, который гарантировал успехВидео

13:22

Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

Реклама
13:21

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известноФото

13:19

Погибло много животных, ранены львы: россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:14

"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

12:42

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

12:32

Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенноВидео

12:24

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

12:15

Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

12:00

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина

11:45

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

11:37

Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять