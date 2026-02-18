Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

Пополнение в коллекции Нади Дорофеевой вызвало у нее бурю эмоций.

Надя Дорофеева новости - что слушает Dorofeeva / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вкратце:

Надя Дорофеева похвасталась обновкой

Также артистка призналась, музыкой какой певицы восхищается

Украинская певица Надя Дорофеева отметила несколько последних концертов из-за ухудшения состояния здоровья. Однако она не оставляет фанатов в неведении, и в социальных сетях старается рассказывать о своей повседневной жизни.

К примеру, недавно Додо получила особенный подарок от друзей, который повлек за собой признание. Артистке преподнесли пластинку с альбомом "LUX" испанской певицы Rosalia. Оказалось, что Надя - ее горячая поклонница. Своим восторженным отзывом она поделилась в своем Telegram-канале.

"Друзья подарили мне новую пластинку в коллекцию. Этот альбом Rosalia однозначно перевернул понимание классических поп-альбомов и показал, что эксперименты высоко ценятся всей музыкальной индустрией. Я ее обожаю и меня поражает ее смелость", - пишет Dorofeeva.

Надя Дорофеева новости - что слушает Dorofeeva / фото: t.me/thisisdorofeeva

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

