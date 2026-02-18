Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

Вкратце:
- Надя Дорофеева похвасталась обновкой
- Также артистка призналась, музыкой какой певицы восхищается
Украинская певица Надя Дорофеева отметила несколько последних концертов из-за ухудшения состояния здоровья. Однако она не оставляет фанатов в неведении, и в социальных сетях старается рассказывать о своей повседневной жизни.
К примеру, недавно Додо получила особенный подарок от друзей, который повлек за собой признание. Артистке преподнесли пластинку с альбомом "LUX" испанской певицы Rosalia. Оказалось, что Надя - ее горячая поклонница. Своим восторженным отзывом она поделилась в своем Telegram-канале.
"Друзья подарили мне новую пластинку в коллекцию. Этот альбом Rosalia однозначно перевернул понимание классических поп-альбомов и показал, что эксперименты высоко ценятся всей музыкальной индустрией. Я ее обожаю и меня поражает ее смелость", - пишет Dorofeeva.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
