ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

Украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.

Уничтожен российский вертолет Ка-27 / УНИАН, Wikimedia Commons

Главное:

Уничтожены сразу несколько важных военных целей армии страны-агрессора РФ

Поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27

Подразделения Сил обороны Украины поразили сразу несколько важных военных целей армии страны-агрессора РФ.

Как сообщает пресс-центр Генштаба, в ночь на 17 февраля в районе н.п. Камышли (ОТО Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.

Уточняется, что в результате удара украинских защитников зафиксировано попадание в цель.

Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:

в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);

в районе Анатольевки (Курская область, РФ);

в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацией и беспилотными подразделениями российского агрессора", - добавили в Генштабе.

/ Генштаб ВСУ

Аналитики оценили последствия ударов по объектам в РФ

Специалисты Институт изучения войны сообщают, что атаки украинских беспилотников по российским НПЗ нарушили логистику поставок топлива и вызвали подорожание бензина на внутреннем рынке.

По их оценке, возникший дефицит горючего увеличит издержки для бизнеса и населения, а в перспективе может усилить инфляционное давление в России.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Генштаб ВСУ

