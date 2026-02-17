ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

Главное:
- Уничтожены сразу несколько важных военных целей армии страны-агрессора РФ
- Поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27
Подразделения Сил обороны Украины поразили сразу несколько важных военных целей армии страны-агрессора РФ.
Как сообщает пресс-центр Генштаба, в ночь на 17 февраля в районе н.п. Камышли (ОТО Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.
Уточняется, что в результате удара украинских защитников зафиксировано попадание в цель.
Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:
- в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);
- в районе Анатольевки (Курская область, РФ);
- в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).
Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацией и беспилотными подразделениями российского агрессора", - добавили в Генштабе.
Аналитики оценили последствия ударов по объектам в РФ
Специалисты Институт изучения войны сообщают, что атаки украинских беспилотников по российским НПЗ нарушили логистику поставок топлива и вызвали подорожание бензина на внутреннем рынке.
По их оценке, возникший дефицит горючего увеличит издержки для бизнеса и населения, а в перспективе может усилить инфляционное давление в России.
Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
