Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

Российский нарколог прокомментировал состояние россиянина и мужа Тодоренко Влада Топалова.

https://glavred.info/starnews/chernye-krugi-vpalye-shcheki-zavisimyy-muzh-todorenko-popal-v-pole-zreniya-narkologa-10741472.html Ссылка скопирована

Муж Тодоренко похож на наркомана / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Кратко:

Что сказал нарколог о состоянии Топалова

Как он сейчас выглядит

Российский муж запроданки Регины Тодоренко, которая недавно пыталась отравить человека, попал в поле зрение нарколога.

Как пишут российские пропагандисты, в 2000-х, Влад Топалов активно употреблял запрещенные вещества и был зависимым от них. Теперь же новое фото, которое появилось в социальных сетях, заставила поклонников многодетной пары думать, что муж предательницы обратился за старыми привычками.

видео дня

Так, на новом фото, Топалов выглядит просто ужасно. У него темные круги под глазами и впалые щеки. В целом он выглядит болезненно и не здорово, очень напоминая свой образ во времена "веселой жизни".

Топалов напугал внешним видом / Фото 7Дней

Беспокоящиеся за здоровье российской звезды пропагандисты, обратились за комментарием к врачу-наркологу.

По словам нарколога и психиатра Василия Шурова, который лично знаком с Топаловым, у россиянина все хорошо, он якобы просто сидит на строгой диете и занимается в тренажерном зале.

"Мы периодически общаемся, у него все хорошо, большие планы. У него употребление было очень давно, и он давно уже трезвый", - подытожил врач.

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают троих детей/ фото: t.me/todorenkoregina

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина поделилась редким фото своей старшей дочери Наны Хромаевой. На своей странице в Instagram, ведущая показала семейное фото вместе с мужем и дочерью, таким образом поздравив ее с днем рождения.

Накануне известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вспомнил эпизод своей карьеры, связанный с путинистом Филиппом Киркоровым.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред