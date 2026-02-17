Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

Кратко:
- Что сказал нарколог о состоянии Топалова
- Как он сейчас выглядит
Российский муж запроданки Регины Тодоренко, которая недавно пыталась отравить человека, попал в поле зрение нарколога.
Как пишут российские пропагандисты, в 2000-х, Влад Топалов активно употреблял запрещенные вещества и был зависимым от них. Теперь же новое фото, которое появилось в социальных сетях, заставила поклонников многодетной пары думать, что муж предательницы обратился за старыми привычками.
Так, на новом фото, Топалов выглядит просто ужасно. У него темные круги под глазами и впалые щеки. В целом он выглядит болезненно и не здорово, очень напоминая свой образ во времена "веселой жизни".
Беспокоящиеся за здоровье российской звезды пропагандисты, обратились за комментарием к врачу-наркологу.
По словам нарколога и психиатра Василия Шурова, который лично знаком с Топаловым, у россиянина все хорошо, он якобы просто сидит на строгой диете и занимается в тренажерном зале.
"Мы периодически общаемся, у него все хорошо, большие планы. У него употребление было очень давно, и он давно уже трезвый", - подытожил врач.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина поделилась редким фото своей старшей дочери Наны Хромаевой. На своей странице в Instagram, ведущая показала семейное фото вместе с мужем и дочерью, таким образом поздравив ее с днем рождения.
Накануне известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вспомнил эпизод своей карьеры, связанный с путинистом Филиппом Киркоровым.
Вас также может заинтересовать:
- "Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео
- "Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема
- "Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред