РФ атаковала Одессу дронами: повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшие

Под удар попал объект инфраструктуры и гражданские здания.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-odessu-dronami-povrezhdeny-doma-i-infrastruktura-est-postradavshie-10741397.html Ссылка скопирована

Россияне атаковали Одессу дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

Российская армия атаковала Одессу

Повреждён объект инфраструктуры

В одном из районов произошёл пожар на верхних этажах жилого дома

В ночь на 17 февраля российская армия атаковала Одессу. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом - поврежден магазин и СТО.

видео дня

"Пока известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь. Все подходящие службы работают на местах", - сообщил он.

Обновлено. Позже Лысак уточнил, что количество пострадавших после ночной атаки выросло. Известно о трех пострадавших мужчинах - 62 и 65 годах. Один из них в тяжелом состоянии. Другой – средней степени тяжести. Оба госпитализированы. Еще одной женщине оказана помощь на месте.

"Этой ночью воздушная тревога в нашем городе была объявлена ​​6 раз. Сейчас тревога продолжается, прошу всех быть в безопасных местах", - отметил он.

Как писал Главред, ночью тревогу объявляли из-за угрозы российских ударных дронов.

Утром 17 февраля РФ наносит массированный ракетный удар по Украине. Вражеские скоростные цели заметили и в районе Одессы и области - ракеты двигались со стороны Черного моря.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Одессу - последние новости

Как писал Главред, в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.

Вечером 12 февраля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Взрывы прогремели в разных районах Одессы. Из-за атаки в Одесском районе возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Специалисты уже проводят осмотр повреждений и восстанавливают сети. На местах работают все соответствующие службы.

В ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Зафиксировано повреждение гражданской и критической инфраструктуры.

В ДТЭК сообщили, что в ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительны.

Другие новости:

О персоне: Сергей Лысак Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред