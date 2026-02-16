Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

Никитюк не стала скрывать особенный момент для нее и ее избранника.

https://glavred.info/starnews/lesya-nikityuk-pokazala-pervyy-podarok-ot-8-mesyachnogo-syna-10741091.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк дети - ведущая показала особенный подарок от сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Вкратце:

Леся Никитюк и ее крошка-сын тщательно подготовились ко Дню влюбленных

Звезда разделила праздник с поклонниками

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк сделала День святого Валентина для своей семьи по-настоящему особенным в этом году. Ведь в нем впервые принял участие ее восьмимесячный сын Оскар.

К подарку для своего возлюбленного, украинского военного Дмитрия Бабчука, звезда подошла с выдумкой. Он получил первую поделку, сделанную руками его первенца.

видео дня

В Threads Леся показала открытку, которую сделала вместе с малышом - отпечаток его ладошки с сердечком посредине. "Первая. Оскар 2026. Валентика для папы", - подписала фотографию Никитюк. Этот подарок точно запомнится как ее избраннику, так и ей самой. Дмитрий Бабчук с гордостью опубликовал фотографии открытки в своих социальных сетях.

Кроме того звездная возлюбленная подарила военному электрическую зубную щетку и ирригатор.

Леся Никитюк дети - ведущая показала особенный подарок от сына / фото: threads.com/@lesia_nikituk

Что Леся Никитюк подарила Дмитрию Бабчуку / фото: instagram.com/special_my_profession

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о трогательном признании, которое сделала Наталья Могилевская своему мужу. Оно касалось встречи артисткой любви в зрелом возрасте.

Также о любви заговорила Марина Боржемская. Фитнес-тренер и ведущая впервые показала своего нового мужчину, который появился в ее жизни совсем недавно.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред