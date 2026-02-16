Укр
Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

Анна Подгорная
16 февраля 2026, 09:00
49
Никитюк не стала скрывать особенный момент для нее и ее избранника.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк дети - ведущая показала особенный подарок от сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Вкратце:

  • Леся Никитюк и ее крошка-сын тщательно подготовились ко Дню влюбленных
  • Звезда разделила праздник с поклонниками

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк сделала День святого Валентина для своей семьи по-настоящему особенным в этом году. Ведь в нем впервые принял участие ее восьмимесячный сын Оскар.

К подарку для своего возлюбленного, украинского военного Дмитрия Бабчука, звезда подошла с выдумкой. Он получил первую поделку, сделанную руками его первенца.

видео дня

В Threads Леся показала открытку, которую сделала вместе с малышом - отпечаток его ладошки с сердечком посредине. "Первая. Оскар 2026. Валентика для папы", - подписала фотографию Никитюк. Этот подарок точно запомнится как ее избраннику, так и ей самой. Дмитрий Бабчук с гордостью опубликовал фотографии открытки в своих социальных сетях.

Кроме того звездная возлюбленная подарила военному электрическую зубную щетку и ирригатор.

сын Леси Никитюк
Леся Никитюк дети - ведущая показала особенный подарок от сына / фото: threads.com/@lesia_nikituk
Подарок от Леси Никитюк
Что Леся Никитюк подарила Дмитрию Бабчуку / фото: instagram.com/special_my_profession

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о трогательном признании, которое сделала Наталья Могилевская своему мужу. Оно касалось встречи артисткой любви в зрелом возрасте.

Также о любви заговорила Марина Боржемская. Фитнес-тренер и ведущая впервые показала своего нового мужчину, который появился в ее жизни совсем недавно.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

