Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

- Леся Никитюк и ее крошка-сын тщательно подготовились ко Дню влюбленных
- Звезда разделила праздник с поклонниками
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк сделала День святого Валентина для своей семьи по-настоящему особенным в этом году. Ведь в нем впервые принял участие ее восьмимесячный сын Оскар.
К подарку для своего возлюбленного, украинского военного Дмитрия Бабчука, звезда подошла с выдумкой. Он получил первую поделку, сделанную руками его первенца.
В Threads Леся показала открытку, которую сделала вместе с малышом - отпечаток его ладошки с сердечком посредине. "Первая. Оскар 2026. Валентика для папы", - подписала фотографию Никитюк. Этот подарок точно запомнится как ее избраннику, так и ей самой. Дмитрий Бабчук с гордостью опубликовал фотографии открытки в своих социальных сетях.
Кроме того звездная возлюбленная подарила военному электрическую зубную щетку и ирригатор.
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
