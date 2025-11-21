"Нежный этап": Марина Боржемская закрутила новый роман

Кратко:
- Марина Боржемская состоит в отношениях
- Какие подробности романа она рассказала
Украинская известная тренер и наставница популярного шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала о том, что состоит в новых отношениях.
В интервью РБК-Украина Марина отметила, что встречается с мужчиной, которого считает особенным.
"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Но, если честно, не хотелось бы вдаваться в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", - сказала тренер.
Также она подчеркнула, что ей важна не идеальность партнера, а надежность и искренность.
"Для меня очень важно, чтобы мы были партнерами во всем - в жизни, быту, мечтах. Хочется, чтобы рядом с ним было желание двигаться, открывать новое, но и оставаться просто собой. Это именно о такой искренней и открытой глубине", - добавила Боржемская.
О персоне: Марина Боржемская
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
