"Нежный этап": Марина Боржемская закрутила новый роман

Марина Боржемская прокомментировала перемены в жизни.

https://glavred.info/starnews/nezhnyy-etap-marina-borzhemskaya-zakrutila-novyy-roman-10717559.html Ссылка скопирована

Марина Боржемская рассказала о новом избраннике / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемская

Кратко:

Марина Боржемская состоит в отношениях

Какие подробности романа она рассказала

Украинская известная тренер и наставница популярного шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала о том, что состоит в новых отношениях.

В интервью РБК-Украина Марина отметила, что встречается с мужчиной, которого считает особенным.

видео дня

"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Но, если честно, не хотелось бы вдаваться в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", - сказала тренер.

Марина Боржемская / фото: instagram.com, Марина Боржемская

Также она подчеркнула, что ей важна не идеальность партнера, а надежность и искренность.

"Для меня очень важно, чтобы мы были партнерами во всем - в жизни, быту, мечтах. Хочется, чтобы рядом с ним было желание двигаться, открывать новое, но и оставаться просто собой. Это именно о такой искренней и открытой глубине", - добавила Боржемская.

Марина Боржемская / фото: instagram.com, Марина Боржемская

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Parfeniuk рассказал некоторые подробности болезни певца ADAM (Михаил Клименко) и как он заболел туберкулезом. Артист отметил, что у Михаила были проблемы со спиной, он долго лечился и принимал препараты, от которых и возник туберкулез.

А также певица Тина Кароль засветила в новом клипе обручальное кольцо и помечтала о помолвке. Как стало известно, артистка представила видео на песню "Небесами", которая уже стала популярной в соцсетях. В Tik Tok фанаты певицы сняли более 10 тысяч видео под эту песню.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Марина Боржемская Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред