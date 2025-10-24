Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

Кратко:
- Кто попал на фото звездного тренера
- Что рассказала знаменитость
Украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская заинтриговала свежим фото, на котором показала мужчину.
Соответствующим фото спортсменка и телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Она опубликовала фото с незнакомцем и подписала его. "Много ответов, что это сынок, но нет. Это мой прекрасный участник, но я его пока не покажу", - заинтриговала Боржемская.
К слову, Марина сейчас является тренером и наставником проекта "Взвешенные и счастливые". Скорее всего, она сфотографировалась с участником своей команды, которую тренирует.
Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.
Кто такая Марина Боржемская?
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
