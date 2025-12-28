Укр
Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

Инна Ковенько
28 декабря 2025, 02:23
4
Рассказываем, как легко и быстро убрать воск с любой поверхности.
Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает
Как убрать воск от свечи с любых поверхностей/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как убрать воск с одежды
  • Как вывести воск с дивана
  • Как убрать воск со стекла

Свечи давно стали символом тепла и уюта, а в последнее время еще и необходимостью во время отключений электроэнергии. Но в то же время они могут оставлять неприятные следы воска на мебели, тканях или полу. Эту проблему легко решить, если знать правильный способ для каждой поверхности. Об этом пишет City Magazine.

Главред расскажет, как быстро избавиться от пятен от воска, не повредив вещи.

Рекомендуем прочитать наш материал: Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

Как убрать воск с одежды

Рекомендуем дождаться, пока воск полностью затвердеет. Тогда его можно осторожно соскоблить тупым предметом, например пластиковой карточкой или ложкой. Далее накройте пятно бумажным полотенцем сверху и под тканью, а затем прогрейте утюгом. Воск расплавится и перейдет на бумагу. Если остался цветной след, используйте слабый раствор уксуса или специальное пятновыводитель, но сначала протестируйте его на незаметном участке.

Как вывести воск с дивана

Принцип здесь похож на работу с тканями, но есть отличия. Воск задерживается между волокнами, поэтому после основной очистки стоит применить тепло через белую хлопчатобумажную ткань, которая хорошо поглощает остатки и не оставляет следов. Температуру держите умеренной, чтобы не повредить ворс. После очистки участок промойте мягким моющим средством и оставьте высыхать естественным путем.

Как убрать воск с дерева

Дерево требует особой деликатности. Рекомендуем осторожно убрать воск неметаллическим предметом, чтобы избежать царапин. Если остался тонкий слой или жирный след, помогут несколько капель древесного масла. Оно очистит поверхность и одновременно питает ее. Завершающая полировка вернет блеск и защитит древесину от пересыхания.

Гладкие поверхности: керамика, камень

На таких материалах процесс самый простой. Дождитесь, пока воск затвердеет, и снимите его. Остатки достаточно протереть теплой влажной тканью. Если речь идет о натуральном камне, лучше использовать специальные средства, ведь он может впитывать жирные следы. Для стекла и керамики хватит обычного моющего раствора.

Как убрать воск со стекла

Красивые стеклянные емкости от свечей часто хочется использовать повторно. Чтобы очистить их, налейте внутрь горячую воду, воск размягчится и легко отделится от стенок. Остатки рекомендуем протереть спиртом или мягким моющим средством. После мытья баночка будет готова для хранения мелочей или установки новой свечи.

Как оттереть воск: распространенные ошибки

Чаще всего люди пытаются вытереть воск, пока он еще теплый, но это лишь усугубляет ситуацию, ведь он растекается и глубже проникает в материал. Не стоит также использовать острые предметы или агрессивные растворители, ведь они могут повредить поверхность. Всегда проверяйте любое средство на незаметном участке, чтобы избежать неприятных последствий.

Об источнике: City Magazine

CityMagazine.si - это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни.

С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 сообщений, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.

