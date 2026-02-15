Украину накроет непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Днем в западных и северных областях прогнозируют значительный снег и мокрый снег.

В Украину надвигается непогода / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В четверг, 15 февраля, ряд регионов Украины окажется под влиянием сложных погодных условий. По данным Укргидрометцентра, ожидаются интенсивные осадки, гололед и порывистый ветер, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

В ночные часы умеренные осадки пройдут в западных областях и в Винницкой области. Днем непогода усилится: в западных и северных регионах прогнозируют обильный снег и мокрый снег, местами - налипание снега и гололед на автодорогах. В Черкасской и Полтавской областях синоптики предупреждают о значительном дожде с переходом в мокрый снег.

Температура воздуха на Западе и Севере будет колебаться от –1 до –6 °C, а в отдельных районах северных областей ночью возможно понижение до –9 °C. На остальной территории страны ожидается от –2 до +3 °C.

Ветер преимущественно северо-восточный и юго-восточный, 7–12 м/с, в Карпатах и на юге порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.

Киев и область: снег, гололед и минусовая температура

В столице и области днем прогнозируют интенсивный снег и мокрый снег, налипание и гололед. Температура в Киеве составит –4…–6 °C ночью и –1…–3 °C днем.

Желтый уровень опасности означает повышенный риск для пешеходов и водителей, а также возможные перебои в работе транспорта и инфраструктуры. Метеорологи призывают граждан быть внимательными и осторожными на улице.

Как писал Главред, в воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное ухудшение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Диденко предупреждала, что 16-17 февраля в Украину придет похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, но не экстремальным.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что возвращение зимы будет недолгим.

