Украину накроет непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

- В Украине 15 февраля ожидается ухудшение погоды и желтый уровень опасности
- Во многих регионах - осадки и гололед, местами сильный ветер
- В Киеве - снег и мороз с риском осложнений для транспорта
В четверг, 15 февраля, ряд регионов Украины окажется под влиянием сложных погодных условий. По данным Укргидрометцентра, ожидаются интенсивные осадки, гололед и порывистый ветер, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.
В ночные часы умеренные осадки пройдут в западных областях и в Винницкой области. Днем непогода усилится: в западных и северных регионах прогнозируют обильный снег и мокрый снег, местами - налипание снега и гололед на автодорогах. В Черкасской и Полтавской областях синоптики предупреждают о значительном дожде с переходом в мокрый снег.
Температура воздуха на Западе и Севере будет колебаться от –1 до –6 °C, а в отдельных районах северных областей ночью возможно понижение до –9 °C. На остальной территории страны ожидается от –2 до +3 °C.
Ветер преимущественно северо-восточный и юго-восточный, 7–12 м/с, в Карпатах и на юге порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.
Киев и область: снег, гололед и минусовая температура
В столице и области днем прогнозируют интенсивный снег и мокрый снег, налипание и гололед. Температура в Киеве составит –4…–6 °C ночью и –1…–3 °C днем.
Желтый уровень опасности означает повышенный риск для пешеходов и водителей, а также возможные перебои в работе транспорта и инфраструктуры. Метеорологи призывают граждан быть внимательными и осторожными на улице.
Как писал Главред, в воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное ухудшение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.
Диденко предупреждала, что 16-17 февраля в Украину придет похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, но не экстремальным.
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что возвращение зимы будет недолгим.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
